Даниил Медведев расстался с одним из тренеров после неудачного сезона
Первая ракетка России Даниил Медведев сообщил о завершении сотрудничества с тренером Жилем Симоном. Об этом теннисист сказал на пресс-конференции перед турниром в Роттердаме, пишет журналист Джованни Пелаццо в соцсети X.
Бывшая шестая ракетка мира Симон присоединился к команде Медведева в феврале 2024 года, но россиянин с тех пор не смог выиграть ни одного турнира.
Медведев объяснил, что сотрудничество с французом пошло не так, как он хотел, но он за это время узнал много нового о теннисе и получил хороший опыт.
«С этого момента мы будем продолжать работать с Жилем Сервара», — сказал россиянин.
Француз Сервара работает с Медведевым с 2017 года. После начала их сотрудничества россиянин начал побеждать на турнирах ATP, выиграл US Open (2021 год) и поднимался на вершину рейтинга. В разные годы Сервара работал с Жюстин Энен и Маратом Сафиным.
Медведев после Australian Open опустился на седьмое место в мировом рейтинге.
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