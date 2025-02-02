Даниил Медведев прекратил сотрудничество с тренером Симоном менее чем через год

Даниил Медведев расстался с одним из тренеров после неудачного сезона

В команду российского теннисиста с февраля 2024-го входил француз Жиль Симон. Даниил Медведев сообщил, что с тех пор узнал много нового о теннисе, но решил дальше работать только с Жилем Сервара

Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев сообщил о завершении сотрудничества с тренером Жилем Симоном. Об этом теннисист сказал на пресс-конференции перед турниром в Роттердаме, пишет журналист Джованни Пелаццо в соцсети X.

Бывшая шестая ракетка мира Симон присоединился к команде Медведева в феврале 2024 года, но россиянин с тех пор не смог выиграть ни одного турнира.

Медведев объяснил, что сотрудничество с французом пошло не так, как он хотел, но он за это время узнал много нового о теннисе и получил хороший опыт.

«С этого момента мы будем продолжать работать с Жилем Сервара», — сказал россиянин.

Француз Сервара работает с Медведевым с 2017 года. После начала их сотрудничества россиянин начал побеждать на турнирах ATP, выиграл US Open (2021 год) и поднимался на вершину рейтинга. В разные годы Сервара работал с Жюстин Энен и Маратом Сафиным.

Медведев после Australian Open опустился на седьмое место в мировом рейтинге.