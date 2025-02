Американский рэпер Кендрик Ламар за неделю стал одной из звезд премии «Грэмми» и Супербоула, на котором он выступит в ночь на 10 февраля. В 2024 году Кендрик сыграл важную роль в спорте — в материале «РБК Спорт»

Кендрик Ламар (Фото: Global Look Press)

Супербоул (финал NFL — чемпионата США по американскому футболу) на протяжении последних десяти лет является самым популярным однодневным ТВ-шоу в США. В 2024 году его средняя аудитория составила 123,4 млн человек.

Супербоул 2025 года состоится в ночь на 10 февраля в 2:30 (мск) в Новом Орлеане. В финале турнира встретятся «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглс», которые встречались в Супербоуле в 2023 году в Аризоне. Тогда «Чифс» победили с минимальным преимуществом со счетом 38:35.

Большую долю успеха Супербоулу приносит Halftime Show с участием суперзвезд шоу-бизнеса, благодаря чему интерес к мероприятию выходит далеко за круг спортивной общественности. В этом году в шоу выступит американский рэп-исполнитель Кендрик Ламар.

Ламар уже выступал на Супербоуле. Впервые это случилось в 2022 году, когда он выступил на две минуты на Супербоуле LVI, где хедлайнерами шоу были Dr. Dre и Снуп Догг.

На прошедшей неделе, 3 февраля, уроженец Комптона получил «Грэмми» в категории «Песня года» за дисс-трек на рэпера Дрейка Not Like Us. Кроме того, композицию также признали записью года, лучшей рэп-композицией и отметили за лучшее музыкальное видео, а Ламара наградили за лучшее рэп-исполнение.

Дисс (от англ. disrespect, неуважение) — направление в хип-хопе, в текстах песен выражаются неуважение, соперничество между рэперами. Ламар и Дрейк начали обмениваться подобными треками в 2024 году. После выхода Not Like Us в минувшем мае Дрейк подал несколько исков, в том числе о клевете, из-за того что рэпер и его команда названы в треке «сертифицированными педофилами». Музыкант обвинил Spotify и Universal Music в накрутке прослушиваний песни, но позже отозвал претензию.

Вскоре после выхода Not Like Us трансформировался в нечто большее, чем просто дисс. Трек стал гимном Западного побережья, и в частности, Лос-Анджелеса, показывая обособленность жителей агломерации и всего побережья.

Спустя месяц песня Not Like Us звучала на матчах бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс». Еще чаще она звучала в Лос-Анджелесе во время финальной серии плей-офф между «Доджерс» и «Нью-Йорк Янкис», в которой клуб из Калифорнии одержал победу.

Вскоре традицию включать Not Like Us переняли не только команды Лос-Андежелса, но и других континентов.

В ведущих лигах США композиция не раз звучала во время домашних матчей с канадскими командами — в Лас-Вегасе во время товарищеского матчах сборных США и Канады по баскетболу, во время матчей с командами из Торонто, напоминая о том, что именно за клубы из этого города болеет Дрейк.

Фанаты «Флориды Пантерз» исполнили Not Like Us после победы в финале Кубка Стэнли над канадским «Эдмонтон Ойлерз».

Сборная Аргентины по футболу после победы над Канадой на Кубке Америки поиздевалась над Дрейком, который поставил $300 тыс. на победу канадцев. На странице сборной в соцсети Х была опубликована фотография празднования аргентинских игроков с подписью «Not Like Us». В канадских СМИ назвали Not Like Us «антиканадским» гимном

Однако Not Like Us включают и по другим поводам. К примеру, хит часто звучит на домашних матчах клубов, когда ушедший со скандалом игрок возвращается в составе новой команды. По этой причине хит включили на арене нидерландского «Фейенорда».

В 2024 году ни одна песня не звучала на спортивных чаще, чем Not Like Us. Однако, как утверждают ряд СМИ, песня вряд ли прозвучит на Супербоуле. Так организаторы хотят обезопасить себя от всевозможных исков из-за текста.

Какую роль спорт играет в песнях Кендрика Ламара

В Not Like Us, как и в остальных песнях, немало отсылок к спорту. В частности, строчкой «Хорошо, что Дероз вернулся домой, все равно вы его не заслуживали...». Кердик отметил, что «Торонто Рэпторз», послом которого является Дрейк, не по достоинству оценил уроженца Комптона Демара Дерозана, обменяв его в «Сант-Антонио Сперз».

Также он заступился за Серену Уильямс, оскорбленную Дрейком, и посоветовал канадцу не появляться на улицах Лос-Анджелеса после слов в адрес теннисистки. Также он напомнил, о приеме Sweet Chin Music американского рестлера Шона Майклза, который находился в состоянии вражды с именитым канадским рестлером Бертом Халлом.

Свой второй дисс на Дрейка под названием Euphoria он выпустил в 8:24 утра, поскольку легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант играл под 8-м и 24-м номерами.

Также рэпер сравнил себя с непобедимым боксером Теренсом Кроуфородом в противостоянии с Дрейком, напомнив, что канадского репера также унизил Pusha-T (Терренс Торнтон) «He's Terrence Thornton, I'm Terence Crawford...» (Он Терренс Торнтон, Я Теренс Кроуфорд...)

В ноябре 2024 года новом альбоме выпустил шестой студийный альбом под названием GNX, где тоже немало отсылок к спорту.

Первый трек на альбоме «wacced out», в котором упоминался Супербоул. «Won the Super Bowl and Nas the only one congratulated me» («Выиграл Суперкубок, и только Nas поздравил меня»).

В пятой песне на альбоме под названием «hey now» упоминает шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана. «If they talkin’ ’bout playin’ ball, they can take it up with Jordan...» (Если речь зашла про игру, то пусть потягаются с Джорданом...». — РБК.) В песне также упоминается «Лос-Анджелес Доджерс».

В треке «peekaboo» исполнитель упомянул пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта. «Peekaboo, eighty pointers like a Kobe game» (Перевод с английского: «Гляделки, 80 очков, как в игре Коби»).

В песне «heart pt. 6» Ламар говорит о 13-кратном чемпионе НБА Фили Джексоне. Исполнитель сравнивает президента своего бывшего лейбла Терренса Хендерсон-младшего, под псевдонимом Панч, с самым титулованным тренером в истории НБА. «Punch played Phil Jackson in my early practices» («Панч играл роль Фила Джексона на моих ранних тренировках»)

В одноименной альбому песне «gnx» Ламар вновь говорит о баскетболе, упоминая университетскую команду «Брюинз» из Лос-Анджелеса.