Гол Кокорина помог «Арису» выиграть седьмой матч кряду в чемпионате Кипра

Встреча против «Кармиотисса» завершилась со счетом 3:0. Российский форвард забил второй гол своей команды. Всего в нынешнем сезоне на счету Кокорина четыре мяча в 16 матчах чемпионата Кипра

Фото: ФК «Арис»

Футболисты «Ариса» обыграли «Кармиотиссу» со счетом 2:0 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Кипра.

Голы забили Закария Саво (48-я минута), Александр Кокорин (71) и Кажу (80).

Для Кокорина, который арендовал у итальянской «Фиорентины», это четвертый гол в 16 матчах чемпионате Кипра нынешнего сезона.

Ранее 10 февраля «Арис» сообщил, что Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии Союза спортивных журналистов страны.

«Арис» поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. У АПОЕЛа 52 очка и одна игра в запасе. «Кармиотисса» расположилась на 13-й строчке с 14 очками.

В следующем туре «Арис», одержавший уже семь побед подряд, 15 февраля в гостях сыграет с АПОЕЛом.