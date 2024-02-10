Гол Кокорина помог «Арису» выиграть седьмой матч кряду в чемпионате Кипра
Футболисты «Ариса» обыграли «Кармиотиссу» со счетом 2:0 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Кипра.
Голы забили Закария Саво (48-я минута), Александр Кокорин (71) и Кажу (80).
Для Кокорина, который арендовал у итальянской «Фиорентины», это четвертый гол в 16 матчах чемпионате Кипра нынешнего сезона.
Ранее 10 февраля «Арис» сообщил, что Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии Союза спортивных журналистов страны.
«Арис» поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. У АПОЕЛа 52 очка и одна игра в запасе. «Кармиотисса» расположилась на 13-й строчке с 14 очками.
В следующем туре «Арис», одержавший уже семь побед подряд, 15 февраля в гостях сыграет с АПОЕЛом.
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