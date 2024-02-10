Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на ЧМ, победил Легрейд

Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на чемпионате мира

Золото завоевал Стурла Холм Легрейд, который опередил Йоханнеса Бё и Ветле Шосту Кристиансена

Стурла Холм Легрейд (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд завоевал золото в спринте на чемпионате мира в чешском Нове-Место.

Дистанцию 10 км он преодолела за 25 минут 23,9 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Норвежцы заняли первые три места. Вторым стал Йоханнес Бё (отставание 3,5 секунды, один промах), третьим — Ветле Шоста Кристиансен (+18,6; 1).

Накануне в женском спринте весь пьедестал заняли француженки.

Легрейд является олимпийским чемпионом Пекина в эстафете, он завоевал свое пятое золото на чемпионатах мира.

Российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).