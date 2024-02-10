Россиянка уступила чемпионке Уимблдона в полуфинале турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в финал турнира WTA в Абу-Даби.
В 1/2 финала 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под восьмым номером, уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, пятой ракетке мира, со счетом 0:6, 6:4, 2:6.
В личных встречах у Самсоновой и Рыбакиной счет стал 4–1 в пользу россиянки.
В решающем матче Рыбакина сыграет против еще одной россиянки — Дарьи Касаткиной.
Самсонова располагается на 15-м месте в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.
Рыбакина в 2022 году выиграла Уимблдон, до 2018 года уроженка Москвы играла за Россию.
Турнир в Абу-Даби завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.
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