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Россиянка уступила чемпионке Уимблдона в полуфинале турнира в Абу-Даби

Самсонова проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби
Людмила Самсонова в 1/2 финала уступила пятой ракетке мира Елене Рыбакиной, которая представляет Казахстан. В решающем матче соперницей Рыбакиной будет первая ракетка России Дарья Касаткина
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в финал турнира WTA в Абу-Даби.

В 1/2 финала 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под восьмым номером, уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, пятой ракетке мира, со счетом 0:6, 6:4, 2:6.

В личных встречах у Самсоновой и Рыбакиной счет стал 4–1 в пользу россиянки.

В решающем матче Рыбакина сыграет против еще одной россиянки — Дарьи Касаткиной.

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Дарья Касаткина

Самсонова располагается на 15-м месте в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.

Рыбакина в 2022 году выиграла Уимблдон, до 2018 года уроженка Москвы играла за Россию.

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Турнир в Абу-Даби завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Людмила Самсонова Елена Рыбакина
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