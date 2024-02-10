 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Холанд забил впервые после травмы и вернул «Манчестер Сити» в лидеры АПЛ

Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном»
«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» со счетом 2:0. Норвежец сделал дубль, впервые отличившись после травмы
Фото: Alex Livesey / Getty Images
Фото: Alex Livesey / Getty Images

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Эвертон» со счетом 2:0 в домашнем матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Дубль сделал Эрлинг Холанд (71-я и 85-я минуты).

Последний раз норвежец забивал 28 ноября в матче с «Лейпцигом». После этого лучший бомбардир «Манчестер Сити» получил травму и вернулся на поле только в прошлом туре.

Sun узнала об отправке на реабилитацию игрока АПЛ из-за веселящего газа
Спорт
Фото:Richard Callis / Keystone Press Agency / Global Look Press

На счету Холанда 16 голов в нынешнем сезоне АПЛ, он является лучшим бомбардиром чемпионата.

Холанд провел свой 50-й матч в АПЛ в стартовом составе, в них он забил 50 голов. Это рекорд АПЛ по мячам в первых 50 матчах в основном составе.

«Манчестер Сити» вернулся на первое место в АПЛ, набрав 52 очка. «Ливерпуль» уступает лидеру одно очко. «Эвертон» расположился на 18-й строчке с 19 очками.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В следующем туре «Манчестер Сити» 17 февраля примет «Челси», «Эвертон» двумя днями поздне дома сыграет с «Кристал Пэлас».

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Эрлинг Холанд Манчестер Сити
Материалы по теме
«Манчестер Сити» лишился лучшего бомбардира до конца января
Спорт
«Манчестер Сити» впервые выиграл клубный чемпионат мира по футболу
Спорт
Особняк звезды «Манчестер Сити» ограбили, когда там находилась его семья
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
Футболист «Амкала» скончался в возрасте 31 года от рака крови Спорт, 18:44
На французской АЭС остановили два реактора из-за пожара Общество, 18:34
Суд арестовал организатора поджога дома участника военной операции Политика, 18:30
Объем рынка сервисов корпоративного общения достиг ₽36 млрд РБК и МойОфис, 18:09
Полиция возбудила дело после обнаружения взрывчатки на питерском заводе Общество, 18:05
Дворы с видеонаблюдением: новостройки c заботой о безопасности РБК и ПИК, 18:00
Даванков занял второе после Путина место в предвыборном рейтинге ВЦИОМа Политика, 17:56
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Холанд забил впервые после травмы и вернул «Манчестер Сити» в лидеры АПЛ Спорт, 17:44
Кожевников назвал некорректным сравнение его рекорда и Голдобина Спорт, 17:42
Захарова объяснила разрыв договора на аренду здания посольства Украины Политика, 17:40
Нидерланды призвали снять все ограничения на оружие для Украины Политика, 17:30
США нанесли серию ударов по целям в Йемене Политика, 17:16
Первая ракетка России вышла в финал крупного турнира WTA в Абу-Даби Спорт, 17:09
Сноубордист Уайлд сообщил, что у него украли все памятные вещи с ОИ-2014 Спорт, 17:06