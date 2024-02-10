Холанд забил впервые после травмы и вернул «Манчестер Сити» в лидеры АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» со счетом 2:0. Норвежец сделал дубль, впервые отличившись после травмы

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Эвертон» со счетом 2:0 в домашнем матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Дубль сделал Эрлинг Холанд (71-я и 85-я минуты).

Последний раз норвежец забивал 28 ноября в матче с «Лейпцигом». После этого лучший бомбардир «Манчестер Сити» получил травму и вернулся на поле только в прошлом туре.

На счету Холанда 16 голов в нынешнем сезоне АПЛ, он является лучшим бомбардиром чемпионата.

Холанд провел свой 50-й матч в АПЛ в стартовом составе, в них он забил 50 голов. Это рекорд АПЛ по мячам в первых 50 матчах в основном составе.

«Манчестер Сити» вернулся на первое место в АПЛ, набрав 52 очка. «Ливерпуль» уступает лидеру одно очко. «Эвертон» расположился на 18-й строчке с 19 очками.

В следующем туре «Манчестер Сити» 17 февраля примет «Челси», «Эвертон» двумя днями поздне дома сыграет с «Кристал Пэлас».