Сноубордист Уайлд сообщил, что у него украли все памятные вещи с ОИ-2014
Двукратный олимпийский чемпион Сочи сноубордист Вик Уайлд рассказал «Матч ТВ», что у него украли почти все памятные вещи, связанные с Играми 2014 года.
По словам Уайлда, кража произошла еще в 2016 году из его загородного гаража.
«Я не хочу устраивать из этого скандал, но все мои вещи, связанные с Олимпийскими играми в Сочи, были украдены из моего гаража. Вся моя экипировка и сувениры, подарки. Все это было украдено в 2016 году», — сказал Уайлд.
Сноубордист считает, что ему следовало быть осторожнее с такими вещами. «С возрастом мне становится все более грустно, что у меня нет олимпийской формы и подарков из Сочи. Болельщики дарили мне действительно красивые вещи», — добавил Уайлд.
Спортсмен отметил, что олимпийские медали — это почти единственное, что у его осталось после сочинских Игр.
Уайлд выиграл два золота на Играх-2014 в Сочи — в параллельном и параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде в Пекине спортсмен взял бронзу в параллельном гигантском слаломе.
Спортсмен перешел из сборной США в команду России в 2012 году. Подать прошение о предоставлении гражданства России он решил после женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной. В декабре 2021 года пара объявила о разводе.
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