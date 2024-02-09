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Вторая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Абу-Даби

Самсонова победила Крейчикову и вышла в полуфинал турнира WTA в Абу-Даби
Людмила Самсонова в 1/4 финала обыграла 12-ю ракетку мира Барбору Крейчикову из Чехии. За выход в финал россиянка поспорит с Еленой Рыбакиной (Казахстан) или Кристиной Бучей (Испания)
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира WTA в Абу-Даби.

В 1/4 финала 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под восьмым номером, обыграла чешку Барбору Крейчикову, 12-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 6:4.

В личных встречах у Самсоновой и Крейчиковой счет стал 2–1 в пользу россиянки.

В следующем матче Самсонова сыграет против победительницы пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Кристина Буча (Испания).

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Людмила Самсонова

Самсонова располагается на 15-м месте в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.

Крейчиковой 28 лет, она является чемпионкой «Ролан Гаррос» 2021 года, олимпийской чемпионкой Токио в парном разряде.

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Турнир в Абу-Даби завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс.

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