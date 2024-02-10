НОК Канады не согласился с решением ISU отдать России бронзу Олимпиады

После дисквалификации Камилы Валиевой за допинг Россия получила бронзу командного турнира фигуристов вместо золота, в Канаде с этим не согласны. В олимпийском комитете страны заявили, что рассмотрят варианты подачи апелляции в CAS

Камила Валиева (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Национальный олимпийский комитет Канады не согласился с объяснениями Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу перераспределения медалей Олимпиады в Пекине в командном турнире фигуристов после дисквалификации россиянки Камилы Валиевой. Об этом говорится в заявлении на сайте НОК Канады.

«Мы не считаем, что заявление ISU вносит дополнительную ясность или обоснование, и по-прежнему считаем, что канадская команда должна получить бронзовую медаль после решения CAS. Мы тесно сотрудничаем с Федерацией фигурного катания Канады, чтобы изучить варианты апелляции», — сказано в заявлении.

В ISU накануне заявили, что решение основано на всесторонней оценке экспертов по правовым вопросам и соответствует вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS).

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого ISU аннулировал ее результаты на Играх-2022. В результате золото командного турнира получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза.

Россия после удаления результатов Валиевой (по 10 баллов за короткую и произвольную программу) откатилась с первого на третье место (54 очка). У США 65 очков, у Японии — 63, канадцы остались на четвертом месте (53).

Вопрос у канадцев заключался в том, что после удаления результатов Валиевой ISU не пересчитал баллы для ее конкуренток. То есть если убрать результат российской спортсменки, то Мадлен Скизас из Канады получила бы на два балла больше. И Канада была бы в призерах.

В Олимпийском комитете России (ОКР) уже заявили, что будут обжаловать в CAS решение ISU.