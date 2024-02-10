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Путин поприветствовал участников «Лыжни России»

Президент Путин направил приветствие участникам «Лыжни России»
По словам президента, впервые стартовав в 1982 году, за прошедшее время «Лыжня России» выросла в масштабный спортивный праздник, который объединяет представителей разных возрастов и поколений
Участники массовой гонки &laquo;Лыжня России&raquo; на территории олимпийского учебно-спортивного центра &laquo;Планерная&raquo; в Химках
Участники массовой гонки «Лыжня России» на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам ежегодной всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Впервые стартовав в 1982 году, за прошедшее время турнир вырос в масштабный спортивный праздник, который широко отмечается во многих регионах нашей страны. Объединяя представителей разных возрастов и поколений, целые семьи, он по праву считается одним из самых успешных проектов в сфере массового физкультурного движения», — говорится в телеграмме.

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Президент выразил уверенность, что «Лыжня России» пройдет на высоком уровне и станет большим и запоминающимся событием для любителей спорта и убежденных сторонников здорового образа жизни.

Путин также пожелал участникам «удачи и ярких, позитивных впечатлений».

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в стране.

В 2024 году лыжная гонка посвящена 80‑летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Центральный старт пройдет в Ленинградской области. В «Лыжне России» принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители, без возрастных ограничений.

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Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта России и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов страны в области физической культуры и спорта.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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