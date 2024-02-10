Путин поприветствовал участников «Лыжни России»
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам ежегодной всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Телеграмма размещена на сайте Кремля.
«Впервые стартовав в 1982 году, за прошедшее время турнир вырос в масштабный спортивный праздник, который широко отмечается во многих регионах нашей страны. Объединяя представителей разных возрастов и поколений, целые семьи, он по праву считается одним из самых успешных проектов в сфере массового физкультурного движения», — говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что «Лыжня России» пройдет на высоком уровне и станет большим и запоминающимся событием для любителей спорта и убежденных сторонников здорового образа жизни.
Путин также пожелал участникам «удачи и ярких, позитивных впечатлений».
«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в стране.
В 2024 году лыжная гонка посвящена 80‑летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Центральный старт пройдет в Ленинградской области. В «Лыжне России» принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители, без возрастных ограничений.
Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта России и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов страны в области физической культуры и спорта.
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