Россия согласилась выплатить взнос в бюджет WADA за 2023 год

Россия единственная из крупных плательщиков не перечислила взнос в размере $1,267 млн в бюджет WADA в 2023 году. Министр спорта Олег Матыцин рассказал, что WADA удалось договориться о новой формуле ежегодных взносов

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Россия договорилась со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) внести взнос в бюджет WADA за 2023 год. Об этом ТАСС рассказал министр спорта страны Олег Матыцин.

«Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму. Сейчас мы ждем подтверждения на следующий год, договорились, что они установят формулу взноса, потому что мы не можем ориентироваться на Совет Европы, членом которого Россия больше не является. За этот год будет выплачена сумма в объеме, который мы согласовали», — сказал Матыцин.

В сентябре стало известно, что Россия единственная из крупных плательщиков не перечислила взнос в размере $1,267 млн WADA в 2023 году. В Минспорте это объяснили поиском новой формулы взносов без привязки к членству в Совете Европы.

Минспорт тогда отмечал, что общая утвержденная государствами формула финансирования WADA отсутствует, а ежегодный бюджет агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. В Европе ежегодные взносы стран в бюджет WADA привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы. Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в организации.

В WADA, которое пока не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), в ноябре заявили, что отказ России платить является проблемой для агентства, ведь этот взнос не сможет быть компенсирован иными средствами.