Француз дошел до полуфинала турнира ATP, проведя на корте меньше часа

Адриан Маннарино без особых проблем вышел в полуфинал турнира ATP в Далласе. Первый круг он пропустил как один из первых четырех сеяных, во втором его соперник снялся до матча, а в 1/4 финала — по ходу встречи

Адриан Маннарино (Фото: Atsushi Tomura / Getty Images for ITF)

Французский теннисист Адриан Маннарино вышел в полуфинал турнира ATP в Далласе.

В 1/4 финала 35-летний француз, посеянный на турнире под четвертым номером, победил австралийца Джеймса Дакворта, 106-ю ракетку мира. Соперник Маннарино отказался от продолжения борьбы при счете 6:2, 3:1 в пользу француза.

Теннисисты провели на корте 55 минут. Следующим соперником француза будет американец Маркос Гирон.

Примечательно, что Маннарино дошел до полуфинала турнира, проведя на корте меньше часа. Дело в том, что первый круг он пропустил как один из первых четырех сеяных, а его соперник по второму кругу, японец Йосихито Нисиока, снялся еще до начала матча.

Маннарино является 17-й ракеткой мира, на его счету пять титулов на турнирах ATP. В январе француз стал самым возрастным дебютантом топ-20 рейтинга ATP в истории.

Турнир в Далласе завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $756 тыс.