Француз дошел до полуфинала турнира ATP, проведя на корте меньше часа
Французский теннисист Адриан Маннарино вышел в полуфинал турнира ATP в Далласе.
В 1/4 финала 35-летний француз, посеянный на турнире под четвертым номером, победил австралийца Джеймса Дакворта, 106-ю ракетку мира. Соперник Маннарино отказался от продолжения борьбы при счете 6:2, 3:1 в пользу француза.
Теннисисты провели на корте 55 минут. Следующим соперником француза будет американец Маркос Гирон.
Примечательно, что Маннарино дошел до полуфинала турнира, проведя на корте меньше часа. Дело в том, что первый круг он пропустил как один из первых четырех сеяных, а его соперник по второму кругу, японец Йосихито Нисиока, снялся еще до начала матча.
Маннарино является 17-й ракеткой мира, на его счету пять титулов на турнирах ATP. В январе француз стал самым возрастным дебютантом топ-20 рейтинга ATP в истории.
Турнир в Далласе завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $756 тыс.
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