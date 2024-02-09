Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP в Марселе

Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP в Марселе

Российский теннисист в 1/4 финала победил китайца Чжан Чжичжэня. Его следующим соперником будет болгарин Григор Димитров или Артур Риндеркнеш из Франции

Карен Хачанов (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP в Марселе.

В 1/4 круга 27-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, обыграл китайца Чжан Чжичжэня, 50-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:1.

Следующим соперником Хачанова станет победитель пары Григор Димитров (Болгария) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Хачанов занимает 18-е место в рейтинге ATP, на его счету пять титулов на турнирах под эгидой организации.

Турнир в Марселе завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €724 тыс.