Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP в Марселе
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP в Марселе.
В 1/4 круга 27-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, обыграл китайца Чжан Чжичжэня, 50-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:1.
Следующим соперником Хачанова станет победитель пары Григор Димитров (Болгария) — Артур Риндеркнеш (Франция).
Хачанов занимает 18-е место в рейтинге ATP, на его счету пять титулов на турнирах под эгидой организации.
Турнир в Марселе завершится 11 февраля. Призовой фонд соревнований составляет €724 тыс.
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