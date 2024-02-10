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В Китае отменили матч сборной Аргентины из-за скандала с Месси

В Китае отменили матч сборных Аргентины и Нигерии из-за скандала с Месси
Аргентина должна была в марте провести товарищескую встречу против Нигерии, но власти Ханчжоу решили отменить игру. Отмена последовала из-за скандального отсутствия Месси на поле в недавнем матче «Интер Майами» в Гонконге
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Китайские власти отменили товарищеский матч сборных Аргентины и Нигерии, который должен был пройти в марте в Ханчжоу, после скандала с Лионелем Месси. Об этом сообщает Reuters.

«Ввиду нынешних общеизвестных причин, компетентные органы пришли к заключению, что условий для проведения матча с участием сборной Аргентины нет. Поэтому мы решили его отменить», — говорится в заявлении спортивного бюро Ханчжоу.

Также в марте у сборной Аргентины запланирован товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром в Пекине. Пока неизвестно, состоится ли эта встреча.

Фанатам вернут деньги за билеты на «Интер Майами» без Месси в Гонконге
Спорт
Лионель Месси

Лидер «Интер Майами» Месси 4 февраля не сыграл в товарищеском матче со сборной звезд чемпионата Гонконга (4:1), болельщики освистали его и потребовали вернуть деньги за билет. Матч в Гонконге собрал 40 тыс. зрителей, причем некоторые зрители заплатили почти 5 тыс. гонконгских долларов ($640) за билет. Власти Гонконга позднее сообщили, что организаторам сократят финансирование из-за отсутствия Месси на поле. Организатор товарищеского матча «Интер Майами» объявил, что вернет болельщикам 50% стоимости билетов.

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино тогда говорил, что Месси был не готов выйти на поле. Однако всего через три дня аргентинец сыграл в товарищеском матче в Токио.

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Футбол Китай Лионель Месси
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