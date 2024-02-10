В Китае отменили матч сборной Аргентины из-за скандала с Месси
Китайские власти отменили товарищеский матч сборных Аргентины и Нигерии, который должен был пройти в марте в Ханчжоу, после скандала с Лионелем Месси. Об этом сообщает Reuters.
«Ввиду нынешних общеизвестных причин, компетентные органы пришли к заключению, что условий для проведения матча с участием сборной Аргентины нет. Поэтому мы решили его отменить», — говорится в заявлении спортивного бюро Ханчжоу.
Также в марте у сборной Аргентины запланирован товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром в Пекине. Пока неизвестно, состоится ли эта встреча.
Лидер «Интер Майами» Месси 4 февраля не сыграл в товарищеском матче со сборной звезд чемпионата Гонконга (4:1), болельщики освистали его и потребовали вернуть деньги за билет. Матч в Гонконге собрал 40 тыс. зрителей, причем некоторые зрители заплатили почти 5 тыс. гонконгских долларов ($640) за билет. Власти Гонконга позднее сообщили, что организаторам сократят финансирование из-за отсутствия Месси на поле. Организатор товарищеского матча «Интер Майами» объявил, что вернет болельщикам 50% стоимости билетов.
Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино тогда говорил, что Месси был не готов выйти на поле. Однако всего через три дня аргентинец сыграл в товарищеском матче в Токио.
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