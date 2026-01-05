«Ахмат» досрочно расторг контракт с марокканским футболистом
Футбольный клуб «Ахмат» и марокканский полузащитник Мохамед Амин Талал расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Игрок покидает грозненскую команду досрочно, сообщает пресс-служба клуба.
Клуб поблагодарил футболиста за работу и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.
Футболист перешел в «Ахмат» зимой 2024 года, контракт был раcсчитан на 2,5 года. За время выступления в клубе Талал провел 29 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
До перехода в Россию Талал выступал за молдавский «Шериф», где был капитаном, а также за французские клубы «Орлеан» и «Бастию».
Грозненский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах