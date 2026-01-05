 Перейти к основному контенту
«Ахмат» досрочно расторг контракт с марокканским футболистом

Марокканский полузащитник Талал досрочно покинул «Ахмат»
Мохамед Амин Талал досрочно завершил выступление в Российской премьер-лиге. Футбольный клуб «Ахмат» расторг контракт с полузащитником по взаимному согласию
Мохамед Амин Талал
Мохамед Амин Талал (Фото: Mike Kireev / NurPhoto / Getty Images)

Футбольный клуб «Ахмат» и марокканский полузащитник Мохамед Амин Талал расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Игрок покидает грозненскую команду досрочно, сообщает пресс-служба клуба.

Клуб поблагодарил футболиста за работу и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Футболист перешел в «Ахмат» зимой 2024 года, контракт был раcсчитан на 2,5 года. За время выступления в клубе Талал провел 29 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

До перехода в Россию Талал выступал за молдавский «Шериф», где был капитаном, а также за французские клубы «Орлеан» и «Бастию».

Грозненский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол ФК Ахмат Российская премьер-лига (РПЛ)
