Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,5 x 4,7 2 6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,6 x 4,3 2 5,9 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,4 x 3,5 2 1,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 6,3 x 3,45 2 1,65 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Кузнецов набрал первое очко за «Салават Юлаев» в дебютном матче

Евгений Кузнецов набрал первое очко за «Салават Юлаев» в дебютном матче
Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей в матче против «Автомобилиста» и помог «Салавату» выиграть со счетом 4:1
Форвард Евгений Кузнецов (по центру)
Форвард Евгений Кузнецов (по центру) (Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев")

Уфимский «Салават Юлаев» победил екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

У победителей голы забили Сергей Варлов (девятая минута), Артем Горшков (15), Джек Родуолд (16) и Александр Жаровский (41). Автором единственной шайбы «Автомобилиста» стал Роман Горбунов (39).

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов отметился передачей на Жаровского, который забросил последний гол в матче. Это результативное действие стало дебютным для него за уфимский клуб.

В начале января магнитогорский «Металлург» выставил Кузнецова на драфт отказов. Игрок, выступавший за команду с октября, регулярно оставался вне заявки на матчи КХЛ. Главный тренер Андрей Разин объяснял это неудовлетворительной формой хоккеиста. По истечении 48 часов нахождения в списке отказов единственным клубом, проявившим интерес к Кузнецову, стал «Салават Юлаев».

«Салават Юлаев» занимает седьмое место с 42 очками в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» располагается на четвертой строчке с 49 очками.

В следующем матче «Салават Юлаев» 10 января примет казахстанский «Барыс», «Автомобилист» 12 января встретится с этим же соперником.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
