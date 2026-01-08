Евгений Кузнецов набрал первое очко за «Салават Юлаев» в дебютном матче

Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей в матче против «Автомобилиста» и помог «Салавату» выиграть со счетом 4:1

Форвард Евгений Кузнецов (по центру) (Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев")

Уфимский «Салават Юлаев» победил екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

У победителей голы забили Сергей Варлов (девятая минута), Артем Горшков (15), Джек Родуолд (16) и Александр Жаровский (41). Автором единственной шайбы «Автомобилиста» стал Роман Горбунов (39).

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов отметился передачей на Жаровского, который забросил последний гол в матче. Это результативное действие стало дебютным для него за уфимский клуб.

В начале января магнитогорский «Металлург» выставил Кузнецова на драфт отказов. Игрок, выступавший за команду с октября, регулярно оставался вне заявки на матчи КХЛ. Главный тренер Андрей Разин объяснял это неудовлетворительной формой хоккеиста. По истечении 48 часов нахождения в списке отказов единственным клубом, проявившим интерес к Кузнецову, стал «Салават Юлаев».

«Салават Юлаев» занимает седьмое место с 42 очками в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» располагается на четвертой строчке с 49 очками.

В следующем матче «Салават Юлаев» 10 января примет казахстанский «Барыс», «Автомобилист» 12 января встретится с этим же соперником.