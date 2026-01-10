Российская фехтовальщица завоевала бронзу на этапе Кубка мира
Российская рапиристка Марта Мартьянова завоевала бронзовую награду на этапе Кубка мира. Соревнования проходили в Гонконге.
В полуфинальном поединке Мартьянова уступила американке Ли Кефер (9:15).
Кефер в финале победила итальянку Франческу Палумбо (15:12) и выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира.
27-летняя Мартьянова является олимпийской чемпионкой в командном турнире рапиристок. Также на ее счету два серебра чемпионатов Европы.
Кубок мира по фехтованию на рапире среди женщин проходил в Гонконге с 9 по 10 января.
