Российская фехтовальщица завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Фехтовальщица Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Марта Мартьянова (Фото: Global Look Press)

Российская рапиристка Марта Мартьянова завоевала бронзовую награду на этапе Кубка мира. Соревнования проходили в Гонконге.

В полуфинальном поединке Мартьянова уступила американке Ли Кефер (9:15).

Кефер в финале победила итальянку Франческу Палумбо (15:12) и выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира.

27-летняя Мартьянова является олимпийской чемпионкой в командном турнире рапиристок. Также на ее счету два серебра чемпионатов Европы.

Кубок мира по фехтованию на рапире среди женщин проходил в Гонконге с 9 по 10 января.