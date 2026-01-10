Биатлонистке Халили диагностировали астенический синдром

Спортсменка отметила, что в ее диагнозе «нет ничего страшного». Она добавила, что ее анализы в норме

Анастасия Халили (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российская биатлонистка Анастасия Халили в эфире «Матч ТВ» рассказала, что ей диагностировали астенический синдром.

«Не скажу, что я сильно болела, у меня просто был кашель. Потом, когда прошел кашель, появилась субфебрильная температура около 37,3, которая до сих пор поднимается уже 1,5 месяца. Поставили диагноз — астенический синдром. Непонятно, после коронавируса или гриппа», — сказала Халили.

Она отметила, что у нее нарушилась терморегуляция и температура может подниматься месяцев. «Ничего в этом страшного нет, главное — я ее не чувствую, мои анализы в норме», — отметила спортсменка.

Халили 8 января не сумела финишировать в индивидуальной гонки на чемпионате России в Ижевске. До этого 26‑летняя спортсменка не соревновалась 1,5 месяца.

Астенический синдром — это состояние повышенной утомляемости и слабости, при котором человек быстро истощается физически и психически. Синдром сопровождается снижением работоспособности, раздражительностью, нарушением сна и трудностями с концентрацией внимания.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU ранее заявили, что не вернут их до завершения военной операции. Российские власти неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли, что выступают «против политизации спорта».