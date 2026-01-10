Плющенко фразой «своих не бросаем» объяснил возвращение Костылевой

Елена Костылева 8 января вернулась в академию Евгения Плющенко после того, как 21 декабря прекратила с ним сотрудничество

Елена Костылева и Евгений Плющенко (Фото: телеграм-канал Евгения Плющенко)

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в телеграм-канале фразой «своих не бросаем» объяснил, почему возобновил совместную работу с фигуристкой Еленой Костылевой в академии.

Фигуристка Елена Костылева 8 января вернулась в группу Евгения Плющенко, который ранее прекратил работу с фигуристкой. Причиной ее ухода от двукратного олимпийского чемпиона стал конфликт ее матери Ирины Костылевой с тренером.

«Дорогие друзья! Меня уже все замучили и спрашивают: «Почему Лена Костылева вернулась и вы ее обратно взяли?» Своих не бросаем», — сообщил Плющенко.

Мать фигуристки Елены Костылевой, известная критикой в адрес Евгения Плющенко, обвинила его академию в «полном фиаско» после выступления дочери на юниорском Гран-при в ноябре, который прошел в Москве. Через несколько дней Плющенко обратился к уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщив о жестоком обращении матери Костылевой с Еленой и предоставлении соответствующих видеодоказательств.

После ухода от Плющенко спортсменка 21 декабря перешла к тренеру Софье Федченко из академии «Триумф». В академии «Триумф» рассказали, что причиной прекращения сотрудничества с юной фигуристкой стало отсутствие режима у спортсменки. «Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима», — говорилось в сообщении академии.

В прошлом сезоне 14-летняя Костылева выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России, в нынешнем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.