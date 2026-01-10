 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,12 x 10 2 18 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,6 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Плющенко фразой «своих не бросаем» объяснил возвращение Костылевой

Плющенко фразой «своих не бросаем» объяснил возвращение фигуристки Костылевой
Елена Костылева 8 января вернулась в академию Евгения Плющенко после того, как 21 декабря прекратила с ним сотрудничество
Елена Костылева и Евгений Плющенко
Елена Костылева и Евгений Плющенко (Фото: телеграм-канал Евгения Плющенко)

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в телеграм-канале фразой «своих не бросаем» объяснил, почему возобновил совместную работу с фигуристкой Еленой Костылевой в академии.

Фигуристка Елена Костылева 8 января вернулась в группу Евгения Плющенко, который ранее прекратил работу с фигуристкой. Причиной ее ухода от двукратного олимпийского чемпиона стал конфликт ее матери Ирины Костылевой с тренером.

«Дорогие друзья! Меня уже все замучили и спрашивают: «Почему Лена Костылева вернулась и вы ее обратно взяли?» Своих не бросаем», — сообщил Плющенко.

Костылева фразой «любимый человек» объяснила свое возвращение к Плющенко
Спорт
Елена Костылева&nbsp;

Мать фигуристки Елены Костылевой, известная критикой в адрес Евгения Плющенко, обвинила его академию в «полном фиаско» после выступления дочери на юниорском Гран-при в ноябре, который прошел в Москве. Через несколько дней Плющенко обратился к уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщив о жестоком обращении матери Костылевой с Еленой и предоставлении соответствующих видеодоказательств.

После ухода от Плющенко спортсменка 21 декабря перешла к тренеру Софье Федченко из академии «Триумф». В академии «Триумф» рассказали, что причиной прекращения сотрудничества с юной фигуристкой стало отсутствие режима у спортсменки. «Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима», — говорилось в сообщении академии.

В прошлом сезоне 14-летняя Костылева выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России, в нынешнем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
фигурное катание Евгений Плющенко Елена Костылева
Материалы по теме
Костылева фразой «любимый человек» объяснила свое возвращение к Плющенко
Спорт
Академия «Триумф» объяснила уход Костылевой к Плющенко
Спорт
Костылева вернулась к Плющенко после конфликта тренера с ее матерью
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Бывший капитан сборной России Смертин пробежит зимний марафон в Оймяконе Спорт, 15:35
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Дерипаска предрек банкротство тысяч компаний из-за ставки и курса рубля Экономика, 15:29
Как Венесуэла живет после ударов США. Фоторепортаж Общество, 15:29 
Президент Литвы допустил отправку военного корабля на Украину Политика, 15:16
NYT узнала об ошибках военных Венесуэлы в работе с С-300 при атаке США Политика, 15:14
Минобороны сообщило об ударах по украинским аэродромам Политика, 15:12
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Экс-премьер Грузии получил пять лет тюрьмы Политика, 15:04
Анонимная криптовалюта Monero обновила исторический максимум Крипто, 15:01
Аэропорты Геленджика и Краснодара закрыли для полетов Политика, 15:00
Умер бывший тренер «Алании» Роллан Курбис Спорт, 15:00
Привет из прошлого. Обзор и тест-драйв корейского кроссовера KGM Tivoli Авто, 14:58
Какие каналы чаще всего смотрели россияне в 2025 году Технологии и медиа, 14:56
Доминик Гашек призвал отобрать у США чемпионат мира по футболу Спорт, 14:49