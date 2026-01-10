 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 2,1 x 3,8 2 3,15 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,65 x 3,5 2 6,1 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 1,95 x 3,95 2 3,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 3,85 x 3,5 2 1,97 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 1,7 x 3,6 2 5,2 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,16 x 8 2 14 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,7 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене

Даниил Медведев обыграл Михельсена и вышел в финал турнира в Брисбене
В полуфинале Даниил Медведев обыграл представителя США Алекса Михельсена со счетом 6:4, 6:2
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP 250 в Брисбене (Австралия).

В полуфинале 29-летний Медведев, первый сеяный, обыграл представителя США Алекса Михельсена, 37-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:2. Длительность встречи составила 1 час 44 минуты.

В финале россиянин сыграет с американцем Брендоном Накашимой (33-й в рейтинге), который в полуфинале обыграл соотечественника Александра Ковачевича со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Брисбене
Спорт
Даниил Медведев

Медведев занимает 13-ю строчку в мировом рейтинге. На его счету 21 победа на турнирах ATP. В Брисбене россиянин еще не побеждал.

В 2019-м на этом турнире Медведев дошел до финала, где проиграл японцу Кэю Нисикори.

Турнир в Брисбене с призовым фондом более $800 тыс. завершится 11 января.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
теннис Даниил Медведев
Материалы по теме
Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Брисбене
Спорт
Даниил Медведев выиграл первый матч сезона на турнире в Брисбене
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Биатлонистке Халили диагностировали астенический синдром Спорт, 15:27
Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска из-за эротических дипфейков Политика, 15:23
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене Спорт, 14:56
«Известия» узнали о планах открыть танковое училище в Челябинской области Общество, 14:56
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Плющенко фразой «своих не бросаем» объяснил возвращение Костылевой Спорт, 14:30
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Медведев показал возможный ответ на размещение войск из Европы на Украине Политика, 14:20
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Рублев не смог выйти в финал турнира ATP в Гонконге Спорт, 14:08
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову Политика, 14:07
Финляндия официально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин Политика, 14:01
Французский футболист погиб в 22 года при попытке сделать фото у водопада Спорт, 13:53
Как выглядит ситуация в Шереметьево после окончания сильнейшего снегопада Общество, 13:46