Даниил Медведев обыграл Михельсена и вышел в финал турнира в Брисбене

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене

В полуфинале Даниил Медведев обыграл представителя США Алекса Михельсена со счетом 6:4, 6:2

Даниил Медведев (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP 250 в Брисбене (Австралия).

В полуфинале 29-летний Медведев, первый сеяный, обыграл представителя США Алекса Михельсена, 37-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:2. Длительность встречи составила 1 час 44 минуты.

В финале россиянин сыграет с американцем Брендоном Накашимой (33-й в рейтинге), который в полуфинале обыграл соотечественника Александра Ковачевича со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Медведев занимает 13-ю строчку в мировом рейтинге. На его счету 21 победа на турнирах ATP. В Брисбене россиянин еще не побеждал.

В 2019-м на этом турнире Медведев дошел до финала, где проиграл японцу Кэю Нисикори.

Турнир в Брисбене с призовым фондом более $800 тыс. завершится 11 января.