Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене
Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP 250 в Брисбене (Австралия).
В полуфинале 29-летний Медведев, первый сеяный, обыграл представителя США Алекса Михельсена, 37-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:2. Длительность встречи составила 1 час 44 минуты.
В финале россиянин сыграет с американцем Брендоном Накашимой (33-й в рейтинге), который в полуфинале обыграл соотечественника Александра Ковачевича со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
Медведев занимает 13-ю строчку в мировом рейтинге. На его счету 21 победа на турнирах ATP. В Брисбене россиянин еще не побеждал.
В 2019-м на этом турнире Медведев дошел до финала, где проиграл японцу Кэю Нисикори.
Турнир в Брисбене с призовым фондом более $800 тыс. завершится 11 января.
