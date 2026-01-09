 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Брисбене

В четвертьфинале российский теннисист обыграл в трех сетах поляка Камиля Майхшака
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Брисбене (Австралия).

В 1/4 финала 29-летний Медведев, первый сеяный, обыграл Камиля Майхшака из Польши, 59-ю ракетку мира, со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. Длительность встречи составила 2 часа 12 минут.

В полуфинале россиянин сыграет американцем Алексом Микелсеном (37-й в рейтинге), который в четвертьфинале обыграл соотечественника Сабастьяна Корду со счетом 6:3, 7:6 (9:7).

Медведев занимает 13-ю строчку в мировом рейтинге. На его счету 21 победа на турнирах ATP. В Брисбене россиянин еще не побеждал.

В 2019-м на этом турнире Медведев дошел до финала, где проиграл японцу Кэю Нисикори.

Турнир в Брисбене с призовым фондом более $800 тыс. завершится 11 января.

