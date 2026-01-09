 Перейти к основному контенту
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,6 x 3,35 2 1,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 8 x 3,85 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Рублев впервые с июля 2025 года вышел в полуфинал турнира ATP

Российский теннисист победил в 1/4 финала в Гонконге португальца Нуну Боржеша
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Гонконге.

В 1/4 финала 28-летний Рублев, третий сеяный, победил португальца Нуну Боржеша, 45-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.

Следующим соперником Рублева станет итальянец Лоренцо Музетти (7-й номер рейтинга ATP).

Для Рублева это будет 46-й полуфинал турнира ATP в карьере, до этой стадии он добрался впервые с июля 2025 года (в мексиканском Лос-Кабосе).

Рублев занимает 16-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.

Турнир категории ATP 250 в Гонконге с призовым фондом $700 тыс. завершится 11 января.

Авторы
Теги
Иван Витченко
теннис ATP Андрей Рублев (теннисист)
