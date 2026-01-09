Рублев впервые с июля 2025 года вышел в полуфинал турнира ATP
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Гонконге.
В 1/4 финала 28-летний Рублев, третий сеяный, победил португальца Нуну Боржеша, 45-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.
Следующим соперником Рублева станет итальянец Лоренцо Музетти (7-й номер рейтинга ATP).
Для Рублева это будет 46-й полуфинал турнира ATP в карьере, до этой стадии он добрался впервые с июля 2025 года (в мексиканском Лос-Кабосе).
Рублев занимает 16-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.
Турнир категории ATP 250 в Гонконге с призовым фондом $700 тыс. завершится 11 января.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах