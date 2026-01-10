Французский футболист погиб в 22 года при попытке сделать фото у водопада

Алексис Вергос поскользнулся на камнях и упал с высоты нескольких метров во время попытки сделать селфи со своей невестой у водопада. Спортсмен скончался на месте

Французский футболист Алексис Вергос погиб на 23-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) сообщил французский клуб «Кемпер Эрге Армель», воспитанником которого он является.

«Клуб выражает поддержку и приносит самые искренние соболезнования бывшему тренеру команды и отцу футболиста Тьерри Вергосу, а также всем его близким и семье», — говорится в сообщении.

По информации RTL, инцидент произошел 5 января возле водопада Намуанг 2. Вергос находился в отпуске со своей девушкой. Футболист поскользнулся на камнях и упал с высоты нескольких метров во время попытки сделать селфи со своей невестой у водопада.

Спасатели нашли тело футболиста в расщелине. По данным источника, первоначальная судебно-медицинская экспертиза показала, что спортсмен погиб на месте в результате тяжелой травмы головы.

Девушка футболиста сумела выжить, зацепившись за ветку дерева. Она находится в сильном шоке.