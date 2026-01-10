Украинка Костюк сыграет с Соболенко в финале турнира WTA в Брисбене
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия).
В полуфинале 26-я ракетка мира обыграла американку, которая занимает шестое место в мировом рейтинге, Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3.
В финальной встрече Костюк встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, которая в полуфинале обыграла чешку Каролину Мухову.
Костюк в четвертьфинале обыграла девятую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву.
Турнир в Брисбене с призовым фондом $1,69 млн завершится 11 января.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах