Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 2,15 x 3,8 2 3,05 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,58 x 3,85 2 6,3 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 1,95 x 4 2 3,45 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 3,85 x 3,5 2 1,97 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 1,7 x 3,6 2 5,2 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,16 x 8 2 14 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,7 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Украинка Костюк сыграет с Соболенко в финале турнира WTA в Брисбене

В полуфинале Марта Костюк обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 6:0, 6:3
Марта Костюк
Марта Костюк (Фото: Bradley Kanaris / Getty Images)

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В полуфинале 26-я ракетка мира обыграла американку, которая занимает шестое место в мировом рейтинге, Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3.

В финальной встрече Костюк встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, которая в полуфинале обыграла чешку Каролину Мухову.

WTA второй раз подряд признала Соболенко теннисисткой года
Спорт
Арина Соболенко

Костюк в четвертьфинале обыграла девятую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву.

Турнир в Брисбене с призовым фондом $1,69 млн завершится 11 января.

Теги
теннис WTA Арина Соболенко
Материалы по теме
WTA второй раз подряд признала Соболенко теннисисткой года
Спорт
Решившая выступать за Узбекистан россиянка выиграла турнир WTA 125 в Анже
Спорт
Решившая выступать за Узбекистан россиянка вышла в финал турнира WTA 125
Спорт
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Финляндия официально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин Политика, 14:01
Французский футболист погиб в 22 года при попытке сделать фото у водопада Спорт, 13:53
Как выглядит ситуация в Шереметьево после окончания сильнейшего снегопада Общество, 13:46
Франция перенесла саммит G7 ради турнира UFC в Белом доме Спорт, 13:44
Time сообщил более чем о 200 погибших во время протестов в Тегеране Политика, 13:37
Украинка Костюк сыграет с Соболенко в финале турнира WTA в Брисбене Спорт, 13:12
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае Общество, 13:08
Глава Exxon назвал Венесуэлу «непривлекательной» для инвестиций Бизнес, 13:05
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве Общество, 12:50
Минобороны отчиталось об ударе по энергетическим объектам Украины Политика, 12:36
Как выглядели задержки рейсов вечером и ночью в Шереметьево Общество, 12:30
В Шереметьево сняли ограничения на посадку самолетов Общество, 12:23
Россиянин Демин установил рекорд среди новичков «Бруклина» в НБА Спорт, 12:20