 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,7 x 3,3 2 1,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 7,9 x 3,75 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Мирра Андреева проиграла второй ракетке Украины на турнире в Брисбене

Мирра Андреева проиграла украинке Костюк в 1/4 финала турнира WTA в Брисбене
Первая ракетка России уступила в 1/4 финала Марте Костюк в двух сетах
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Tim Goode / Getty Images)

Первая ракетка России Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В 1/4 финала 18-летняя Андреева, шестая сеяная, проиграла 26-й ракетке мира, украинке Марте Костюк, со счетом 6:7 (7:9), 3:6. Длительность встречи составила
1 час 47 минут.

В полуфинале Костюк встретится с четвертой сеяной Джессикой Пегулой из США, которая в четвертьфинале обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Андреева занимает девятое место в одиночном рейтинге, на ее счету три титула WTA. В паре с Дианой Шнайдер она взяла серебро на Олимпийских играх в Париже.

Турнир в Брисбене с призовым фондом $1,69 млн завершится 11 января.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
теннис Мирра Андреева WTA
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Мирра Андреева сыграет в паре с Александровой на турнире в Брисбене
Спорт
Рублев впервые с июля 2025 года вышел в полуфинал турнира ATP
Спорт
Российская теннисистка Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Жителя Запорожья задержали за призывы к убийству российских военных Политика, 14:55
Акции связанных с Гренландией компаний подскочили на фоне угроз Трампа Инвестиции, 14:42
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Кучеров вошел в топ-5 претендентов на приз лучшему игроку сезона НХЛ Спорт, 14:26
Чемпион России в составе «Зенита» перешел в клуб Первой лиги Спорт, 14:19
Аятолла Хаменеи обвинил протестующих в стремлении «угодить Трампу» Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
В Санкт-Петербурге сугробы выросли до максимума с начала зимы Общество, 13:56
Кличко заявил, что половина многоэтажек Киева остались без отопления Политика, 13:51
Более 1 тыс. населенных пунктов на Украине остались без света Политика, 13:48
Адвокат Долиной заявила об отказе Лурье принимать квартиру Общество, 13:36
Мирра Андреева проиграла второй ракетке Украины на турнире в Брисбене Спорт, 13:36
9 востребованных профессий для перехода в IT: с навыками кодинга и без Образование, 13:33
Фетисов заявил, что не станет смотреть Олимпиаду-2026 Спорт, 13:11