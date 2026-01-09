Мирра Андреева проиграла второй ракетке Украины на турнире в Брисбене

Мирра Андреева проиграла украинке Костюк в 1/4 финала турнира WTA в Брисбене

Мирра Андреева (Фото: Tim Goode / Getty Images)

Первая ракетка России Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В 1/4 финала 18-летняя Андреева, шестая сеяная, проиграла 26-й ракетке мира, украинке Марте Костюк, со счетом 6:7 (7:9), 3:6. Длительность встречи составила

1 час 47 минут.

В полуфинале Костюк встретится с четвертой сеяной Джессикой Пегулой из США, которая в четвертьфинале обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Андреева занимает девятое место в одиночном рейтинге, на ее счету три титула WTA. В паре с Дианой Шнайдер она взяла серебро на Олимпийских играх в Париже.

Турнир в Брисбене с призовым фондом $1,69 млн завершится 11 января.