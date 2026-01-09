Мирра Андреева проиграла второй ракетке Украины на турнире в Брисбене
Первая ракетка России Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Брисбене (Австралия).
В 1/4 финала 18-летняя Андреева, шестая сеяная, проиграла 26-й ракетке мира, украинке Марте Костюк, со счетом 6:7 (7:9), 3:6. Длительность встречи составила
1 час 47 минут.
В полуфинале Костюк встретится с четвертой сеяной Джессикой Пегулой из США, которая в четвертьфинале обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счетом 6:3, 7:6 (7:3).
Андреева занимает девятое место в одиночном рейтинге, на ее счету три титула WTA. В паре с Дианой Шнайдер она взяла серебро на Олимпийских играх в Париже.
Турнир в Брисбене с призовым фондом $1,69 млн завершится 11 января.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах