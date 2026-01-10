Россиянин Демин установил рекорд среди новичков «Бруклина» в НБА
«Бруклин Нет» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 105:121.
Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на площадке 26 минут и 26 секунд и набрал 19 очков, сделал три подбора и три передачи, также забросил 5 из 10 трехочковых.
Демин стал первым новичком в истории «Бруклина», которому удалось забить как минимум пять трехочковых в двух подряд матчах (в предыдущей игре против «Орландо» — 5 из 8). Он стал 28-м игроком-новичком в истории НБА с подобным достижением.
Летом 2025 года Демин был выбран на драфте НБА под восьмым номером, став самым высокозадрафтованным игроком из России в истории лиги.
Сейчас «Бруклин» занимает 13-е место в Восточной конференции, одержав 11 побед при 24 поражениях. «Лос-Анджелес Клипперс» располагается на 11-й строчке Запада с 14 победами и 23 поражениями.
В следующем матче «Бруклин» 11 января в гостях сыграет с «Мемфисом», а «Лос-Анджелес Клипперс» в этот же день в гостях сыграет против «Детройта».
