Реклама
Спорт⁠,
0

Пара Ефимова — Митрофанов второй раз подряд выиграла чемпионат США

Ефимова и Митрофанов второй раз подряд выиграли чемпионат США в паре
В сумме за короткую и произвольную программу Алиса Ефимова и Миша Митрофанов получили 207,71 балла
Алиса Ефимова и Миша Митрофанов
Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Фигуристы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов стали победителями чемпионата США в парном катании. Турнир прошел в Сент‑Луисе.

В сумме за короткую и произвольную программу они получили 207,71 балла.

Вторыми стали Элли Кам и Дэнни О'Ши (197,12 балла), третье место заняли Кэти Макбет и Даниил Паркман (187,45).

Фигурист Малинин получил на чемпионате США баллы выше мирового рекорда
Спорт
Илья Малинин

26-летняя Ефимова и 28-летний Митрофанов второй раз подряд выиграли чемпионат США.

Ефимова выступает в паре с Митрофановым с 2023 года. На протяжении карьеры Ефимова представляла Финляндию в одиночном катании, а также Россию и Германию в парном.

Теги
фигурное катание Алиса Ефимова Миша Митрофанов
Пара Ефимова — Митрофанов второй раз подряд выиграла чемпионат США Спорт, 11:34
