Пара Ефимова — Митрофанов второй раз подряд выиграла чемпионат США
Фигуристы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов стали победителями чемпионата США в парном катании. Турнир прошел в Сент‑Луисе.
В сумме за короткую и произвольную программу они получили 207,71 балла.
Вторыми стали Элли Кам и Дэнни О'Ши (197,12 балла), третье место заняли Кэти Макбет и Даниил Паркман (187,45).
26-летняя Ефимова и 28-летний Митрофанов второй раз подряд выиграли чемпионат США.
Ефимова выступает в паре с Митрофановым с 2023 года. На протяжении карьеры Ефимова представляла Финляндию в одиночном катании, а также Россию и Германию в парном.
