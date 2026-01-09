 Перейти к основному контенту
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,8 x 3,3 2 1,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 8,5 x 3,8 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Олимпиада-2026⁠,
0

Фетисов заявил, что не станет смотреть Олимпиаду-2026

Фетисов отказался смотреть Олимпиаду-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
Двукратный олимпийский чемпион заявил, что Игры в Италии ему неинтересны
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов не будет смотреть Олимпийские игры 2026 года. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Если хотят наши телеканалы ее показывать, то пусть показывают. Если не хотят, то не надо. Транслировать те соревнования, где нас нет, наверное, не совсем правильно. И мне эту Олимпиаду смотреть неинтересно. Мне там делать нечего», — сказал Фетисов.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. На данный момент на Олимпиаду отобрались и получили приглашения фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

В октябре генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил в интервью РБК, что телеканал направил коммерческое предложение в МОК по покупке прав на трансляцию Игр-2026. На этой неделе Sport24 писал, что МОК до сих пор не отвечает на запросы российских вещателей и показа Олимпиады-2026 по российскому телевидению, скорее всего, не будет.

Иван Витченко
Олимпиада-2026 Вячеслав Фетисов
