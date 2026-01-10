Овечкин впервые за два месяца забросил шайбы в трех матчах подряд
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:1.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил пятую шайбу команды в матче, отличившись в третьей игре подряд. В последний раз россиянин забрасывал шайбы в трех матчах подряд 21 ноября — тогда он шел на серии из четырех голевых матчей (шесть голов в четырех играх).
Овечкин стал третьим игроком в истории регулярных чемпионатов НХЛ, которому удалось в возрасте 40 лет забросить 19 шайб за первые 45 матчей сезона. Ранее в таком же возрасте как минимум 19 шайб на аналогичном отрезке сезона забрасывали Горди Хоу (21 гол в сезоне 1968/69 и 19 шайб в сезоне 1970/71) и Джонни Буцик (21 гол в сезоне 1975/76).
Овечкин в апреле побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.
Всего в активе Овечкина в регулярных чемпионатах 916 голов в регулярках и 993 с учетом плей-офф. Он на 23 гола отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) по заброшенным шайбам с учетом плей-офф.
Всего в 45 матчах нынешнего сезона Овечкин набрал 38 очков, отметившись 19 голами и 19 голевыми передачами.
Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в котором провел всю карьеру в НХЛ с 2005 года.
