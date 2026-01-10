 Перейти к основному контенту
Рекорд Овечкина в НХЛ⁠,
0

Овечкин впервые за два месяца забросил шайбы в трех матчах подряд

Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил пятую шайбу команды в матче против «Чикаго Блэкхокс», отличившись в третьей игре подряд
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил пятую шайбу команды в матче, отличившись в третьей игре подряд. В последний раз россиянин забрасывал шайбы в трех матчах подряд 21 ноября — тогда он шел на серии из четырех голевых матчей (шесть голов в четырех играх).

Овечкин стал третьим игроком в истории регулярных чемпионатов НХЛ, которому удалось в возрасте 40 лет забросить 19 шайб за первые 45 матчей сезона. Ранее в таком же возрасте как минимум 19 шайб на аналогичном отрезке сезона забрасывали Горди Хоу (21 гол в сезоне 1968/69 и 19 шайб в сезоне 1970/71) и Джонни Буцик (21 гол в сезоне 1975/76).

Гретцки заявил о жульничестве соперников Овечкина в НХЛ
Спорт
Александр Овечкин&nbsp;

Овечкин в апреле побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

Всего в активе Овечкина в регулярных чемпионатах 916 голов в регулярках и 993 с учетом плей-офф. Он на 23 гола отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) по заброшенным шайбам с учетом плей-офф.

Всего в 45 матчах нынешнего сезона Овечкин набрал 38 очков, отметившись 19 голами и 19 голевыми передачами.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в котором провел всю карьеру в НХЛ с 2005 года.

Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Вашингтон Кэпиталз Чикаго Блэкхокс Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
