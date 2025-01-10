Впервые со времен Ибрагимовича награду лучшему игроку АПЛ получил швед
Форвард «Ньюкасла» Александер Исак признан лучшим игроком декабря в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте АПЛ.
За отчетный период 25-летний швед забил восемь голов и сделал две результативные передачи в шести матчах, а его команда одержала четыре победы при одной ничьей и одном поражении.
Исак стал лишь четвертым шведским игроком, получившим эту награду. Другими были Фредди Юнгберг («Арсенал») в апреле 2002 года, Юхан Эльмандер («Болтон») в ноябре 2010-го и Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед») в декабре 2016-го.
Также Исак стал первым игроком «Ньюкасла», получившим этот приз, с октября 2022 года, когда его выиграл Мигель Альмирон.
Лучшим тренером декабря признали Нуну Эшпириту Санту, чей «Ноттингем Форест» сейчас занимает третье место в АПЛ. Португалец, который в 2005–2006 годах играл за московское «Динамо», получил эту награду второй раз в нынешнем сезоне и шестой раз в карьере.
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