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Головин пропустит матч чемпионата Франции с «Нантом» из-за травмы

Полузащитник сборной России не попал в заявку клуба на матч 17-го тура из-за дискомфорта в голеностопе. Встреча пройдет 10 января, начало в 21:00 мск
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит гостевой матч 17-го тура чемпионата Франции с «Нантом». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Головин испытывает дискомфорт в голеностопе.

Встреча пройдет 10 января, начало в 21:00 мск.

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Головин в нынешнем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. «Монако» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.

В нынешнем сезоне Головин уже пропустил несколько матчей из-за проблем с лодыжкой, главный тренер сборной России Валерий Карпин даже не вызывал его на ноябрьские матчи с Брунеем и Сирией.

На прошлой неделе Головин отыграл 72 минуты в матче с ПСЖ за Суперкубок Франции (0:1).

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