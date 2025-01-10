Головин пропустит матч чемпионата Франции с «Нантом» из-за травмы
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит гостевой матч 17-го тура чемпионата Франции с «Нантом». Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что Головин испытывает дискомфорт в голеностопе.
Встреча пройдет 10 января, начало в 21:00 мск.
Головин в нынешнем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. «Монако» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.
В нынешнем сезоне Головин уже пропустил несколько матчей из-за проблем с лодыжкой, главный тренер сборной России Валерий Карпин даже не вызывал его на ноябрьские матчи с Брунеем и Сирией.
На прошлой неделе Головин отыграл 72 минуты в матче с ПСЖ за Суперкубок Франции (0:1).
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