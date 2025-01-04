Клуб Головина продлил контракт с главным тренером
Главный тренер «Монако» Ади Хюттер продлил контракт с клубом до лета 2027 года. Об этом сообщается на сайте команды.
Австриец возглавил «Монако» летом 2023 года. В первом сезоне под его руководством клуб занял второе место в чемпионате Франции и квалифицировался в Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, после 16 туров идет на третьей строчке, набрав 30 очков. В Лиге чемпионов у команды 16-е место — три победы, ничья и два поражение.
54-летний Хюттер ранее тренировал австрийские «Альтах», «Грёдиг» и «Зальцбург», швейцарский «Янг Бойз», а также немецкие «Боруссию» (Менхенгладбах) и «Айнтрахт», с которым выходил в полуфинал Лиги Европы в 2019 году.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия
Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»
В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года
Топ-7 лучших хетчбэков в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов