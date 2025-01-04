Клуб Головина продлил контракт с главным тренером

Австриец Ади Хюттер возглавляет «Монако» с лета 2023 года. Новое соглашение будет действовать до 2027-го

Ади Хюттер (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер продлил контракт с клубом до лета 2027 года. Об этом сообщается на сайте команды.

Австриец возглавил «Монако» летом 2023 года. В первом сезоне под его руководством клуб занял второе место в чемпионате Франции и квалифицировался в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, после 16 туров идет на третьей строчке, набрав 30 очков. В Лиге чемпионов у команды 16-е место — три победы, ничья и два поражение.

54-летний Хюттер ранее тренировал австрийские «Альтах», «Грёдиг» и «Зальцбург», швейцарский «Янг Бойз», а также немецкие «Боруссию» (Менхенгладбах) и «Айнтрахт», с которым выходил в полуфинал Лиги Европы в 2019 году.