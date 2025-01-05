Российский нападающий «Сан-Хосе» забросил дебютную шайбу за клуб в НХЛ
«Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе «Шаркс» заброшенными шайбами отличились Николай Коваленко (18-я минута), Маклин Селебрини (42), Коди Сеси (60). У «Нью-Джерси» отметились Нико Хишир (25) и Пол Коттер (46).
Российский нападающий Николай Коваленко, который перешел в «Сан-Хосе» 9 декабря в результате обмена из «Колорадо Эвеланш», отметился дебютным голом за новый клуб.
Всего в нынешнем сезоне, который является дебютным для Коваленко, россиянин сыграл 39 матчей. В них он набрал 14 очков, забросив пять шайб и отдав девять голевых передач.
«Сан-Хосе» набрало 32 очка в 42 играх, заняв последнее, восьмое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Нью-Джерси» с 51 очком в 42 матчах занимает второе место в Столичном дивизионе.
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