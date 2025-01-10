Полиция начала проверку из-за расизма фанатов «Сибиряка» по отношению к Нандо

Полиция Новосибирска начала проверку из-за расизма в матче ЧР по футзалу

«Норильский никель» заявил, что фанаты «Сибиряка» оскорбляли натурализованного бразильца Нандо, из-за чего тот досрочно ушел с площадки

Нандо (Фото: телеграм-канал МФК «Норильский никель»)

Полиция организовала проверку по факту проявления расизма болельщиками новосибирского «Сибиряка» по отношению к игроку «Норильского никеля» Нандо во время матча чемпионата России по футзалу. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Данная информация зарегистрирована в ГУ МВД России по Новосибирской области, организовано проведение проверки в рамках своей компетенции», — говорится в сообщении.

Накануне «Норильский никель» сообщил, что Нандо был вынужден досрочно покинуть площадку в матче чемпионата России с «Сибиряком» из-за расистских оскорблений. В клубе отметили, что группа активных болельщиков новосибирского клуба «организованно и продолжительно» оскорбляла 37-летнего Нандо.

В пресс-службе суперлиги заявили о нулевой толерантности к дискриминации и сообщили, что проведут служебную проверку, а в дальнейшем ситуацию рассмотрит профильный юрисдикционный орган РФС.

Нандо, натурализованный бразилец, выигравший со сборной России серебро Евро-2022, выступает в суперлиге с 2012 года.