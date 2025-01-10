Полиция Новосибирска начала проверку из-за расизма в матче ЧР по футзалу
Полиция организовала проверку по факту проявления расизма болельщиками новосибирского «Сибиряка» по отношению к игроку «Норильского никеля» Нандо во время матча чемпионата России по футзалу. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Новосибирской области.
«Данная информация зарегистрирована в ГУ МВД России по Новосибирской области, организовано проведение проверки в рамках своей компетенции», — говорится в сообщении.
Накануне «Норильский никель» сообщил, что Нандо был вынужден досрочно покинуть площадку в матче чемпионата России с «Сибиряком» из-за расистских оскорблений. В клубе отметили, что группа активных болельщиков новосибирского клуба «организованно и продолжительно» оскорбляла 37-летнего Нандо.
В пресс-службе суперлиги заявили о нулевой толерантности к дискриминации и сообщили, что проведут служебную проверку, а в дальнейшем ситуацию рассмотрит профильный юрисдикционный орган РФС.
Нандо, натурализованный бразилец, выигравший со сборной России серебро Евро-2022, выступает в суперлиге с 2012 года.
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