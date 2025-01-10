 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Полиция Новосибирска начала проверку из-за расизма в матче ЧР по футзалу

Полиция начала проверку из-за расизма фанатов «Сибиряка» по отношению к Нандо
«Норильский никель» заявил, что фанаты «Сибиряка» оскорбляли натурализованного бразильца Нандо, из-за чего тот досрочно ушел с площадки
Нандо
Нандо (Фото: телеграм-канал МФК «Норильский никель»)

Полиция организовала проверку по факту проявления расизма болельщиками новосибирского «Сибиряка» по отношению к игроку «Норильского никеля» Нандо во время матча чемпионата России по футзалу. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Данная информация зарегистрирована в ГУ МВД России по Новосибирской области, организовано проведение проверки в рамках своей компетенции», — говорится в сообщении.

Игравший за сборную России бразилец покинул матч суперлиги из-за расизма
Спорт
Фото:Телеграм-канал МФК «Норильский никель»

Накануне «Норильский никель» сообщил, что Нандо был вынужден досрочно покинуть площадку в матче чемпионата России с «Сибиряком» из-за расистских оскорблений. В клубе отметили, что группа активных болельщиков новосибирского клуба «организованно и продолжительно» оскорбляла 37-летнего Нандо.

В пресс-службе суперлиги заявили о нулевой толерантности к дискриминации и сообщили, что проведут служебную проверку, а в дальнейшем ситуацию рассмотрит профильный юрисдикционный орган РФС.

Нандо, натурализованный бразилец, выигравший со сборной России серебро Евро-2022, выступает в суперлиге с 2012 года.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть

Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии

Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС

В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Банк «Открытие» закрылся

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
мини-футбол расизм Нандо МФК Норильский никель
Материалы по теме
Четырех футболисток задержали за расизм в полуфинале турнира в Бразилии
Спорт
Хэмилтон увидел расизм в просьбе к гонщикам F1 не ругаться «как рэперы»
Спорт
Звезда «Реала» предложил лишить Испанию ЧМ по футболу из-за расизма
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07
Мичков стал одним из самых «бесполезных» новичков сезона в НХЛСпорт, 11:03
ФСБ выявила еще 109 подпольных оружейников в разных регионах РоссииОбщество, 11:01
Цена золота превысила $2700 за унцию впервые с середины декабряИнвестиции, 10:57
«Сбер» — о рисках ведения бизнеса через личный счет физического лицаОтрасли, 10:57
ФСБ сообщила о перехвате контрабанды радиационного источникаОбщество, 10:57
Стратегия защиты при корпоративных спорах. Чего ожидать в 2025 годуPro, 10:52
В ДНР сообщили об ударе ракетами HIMARS по супермаркету в ДонецкеПолитика, 10:52
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Технологии под капотом: как искусственный интеллект меняет автобизнесAutonews, 10:51
«Будто сбросили бомбу». Почему чемпионские бои россиян в UFC под угрозойСпорт, 10:48
Как продвигать товары и услуги в мире победившего инфошумаТренды, 10:47
Названы округа Москвы, где в декабре снизились цены на новостройкиНедвижимость, 10:47
Минтранс уточнил сроки вступления запрета на планшеты за рулемОбщество, 10:40
Полиция Новосибирска начала проверку из-за расизма в матче ЧР по футзалуСпорт, 10:34
В ДНР задержали мужчину за финансирование Вооруженных сил УкраиныПолитика, 10:31