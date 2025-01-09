Россиянка проиграла бывшей соотечественнице в четвертьфинале турнира WTA

Шнайдер проиграла Путинцевой в четвертьфинале турнира WTA в Аделаиде

Диана Шнайдер уступила в трех сетах Юлии Путинцевой и не смогла выйти в полуфинал турнира в Аделаиде. Из россиянок до полуфинала дошла только Людмила Самсонова

Диана Шнайдер (Фото: Mark Brake / Getty Images)

Вторая ракетка России Диана Шнайдер проиграла в четвертьфинале крупного турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом более $1 млн.

Шнайдер, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (25-я) со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (11:9), 4:6. По ходу третьего сета Шнайдер брала медицинский тайм-аут.

В полуфинале Путинцева сыграет с американкой Джессикой Пегулой (7-я).

В другом полуфинале встретятся россиянка Людмила Самсонова (26-я) и американка Мэдисон Киз (20-я).

Путинцева родилась в Москве и до 2012 года представляла Россию.