Россиянка проиграла бывшей соотечественнице в четвертьфинале турнира WTA
Вторая ракетка России Диана Шнайдер проиграла в четвертьфинале крупного турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом более $1 млн.
Шнайдер, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (25-я) со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (11:9), 4:6. По ходу третьего сета Шнайдер брала медицинский тайм-аут.
В полуфинале Путинцева сыграет с американкой Джессикой Пегулой (7-я).
В другом полуфинале встретятся россиянка Людмила Самсонова (26-я) и американка Мэдисон Киз (20-я).
Путинцева родилась в Москве и до 2012 года представляла Россию.
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