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Малкин и Гончар вошли в символическую сборную «Питтсбурга» за XXI век

Малкин и Гончар вошли в символическую сборную «Питтсбурга» за последние 25 лет
Российские игроки вошли в первую символическую команду «Питтсбурга» за последние 25 лет вместе с голкипером Марк-Андре Флёри, защитником Крисом Летангом и нападающими Сидни Кросби и Джейком Гюнцелем
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Reuters)

Российские нападающий Евгений Малкин и защитник Сергей Гончар вошли в первую символическую сборную «Питтсбург Пингвинз» в период с 2000 по 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россияне вошли в символическую команду вместе с голкипером Марк-Андре Флёри, защитником Крисом Летангом и нападающими Сидни Кросби и Джейком Гюнцелем.

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Во вторую символическую команду были включены владелец «Питтсбурга», двукратный обладатель Кубка Стэнли (2000–2006) Марио Лемье, нападающие Филип Кессел и Крис Кунитц, защитники Брайан Дюмулин и Брукс Орпик и вратарь Мэтт Мюррей.

Малкин играет в НХЛ с 2006 года, всю карьеру провел в «Питтсбурге». Он три раза выиграл Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. Форвард идет на втором месте по количеству матчей за «Питтсбург» и на третьем — по количеству голов, передач и очков.

Гончар занимает второе место в истории клуба по голам, передачам и очкам среди защитников. Россиянин становился победителем Кубка Стэнли как игрок (2009) и как тренер защитников (2017).

Составы символических сборных среди игроков, которые выступают с 1 января 2000 года, выбирают бывшие хоккеисты, тренеры, руководители и журналисты. Хоккеисты, которые войдут в состав первой сборной, будут включены в голосование среди болельщиков для определения символической сборной НХЛ.

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Теги
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
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