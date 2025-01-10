Форвард Кросби вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Кросби вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голом и двумя голевыми передачами, набрав 1643-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ

Сидни Кросби (Фото: Global Look Press)

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Рикард Ракелль (4-я минута), Брайан Раст (8), Кевин Хейз (10), Дрю О'Коннор (14) и Сидни Кросби (26). У проигравших отличились Леон Драйзайтль (13, 31) и Райан Ньюджент-Хопкинс (40).

Канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби помимо заброшенной шайбы в матче отметился двумя голевыми передачами, выйдя на пятое место в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками (184). Он обогнал по этому показателю канадских форвардов Фила Эспозито и Марка Мессье, на счету которых по 183 матча.

Кросби набрал 1643 (604 гола плюс 1039 результативных передач) очка в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, обойдя по этому показателю канадского форварда Джо Сакика (1641).

Лидером в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ является Уэйн Гретцки (2857). Среди российских хоккеистов лучший показатель у Александра Овечкина, занимающего 12‑е место (1580).

«Питтсбург», прервавший четырехматчевую серию поражений, набрал 44 очка в 43 играх и занимает пятое место в турнирной таблице в Столичном дивизионе. «Эдмонтон», потерпевший первое поражение за пять матчей, с 53 очками в 41 матчах расположился на второй строчке Тихоокеанского дивизиона.