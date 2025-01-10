Панарин прервал пятиматчевую безголевую серию в НХЛ

Российских форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил 17-ю шайбу в сезоне НХЛ, прервав безголевую серию из пяти матчей

Артемий Панарин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Рейнджерс» шайбами отметились Адам Фокс (13-я минута), Артемий Панарин (38), Сэм Кэррик (63). У «Девилз» отличились Джек Хьюз (25) и Йеспер Братт (29).

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил 17-ю шайбу в сезоне НХЛ, прервав безголевую серию из пяти матчей. Также в активе россиянина 27 результативных передач.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел первый матч после травмы с конца декабря. Во встрече с «Девилз» он отразил 21 бросок.

«Рейнджерс» набрал 40 очков в 41 игре и занимает шестое место в турнирной таблице в Столичном дивизионе. «Нью-Джерси» с 54 очками в 44 матчах расположился на второй строчке того же дивизиона.