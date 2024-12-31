Панарин набрал 500-е очко в составе «Рейнджерс» и побил клубный рекорд
«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Флориде Пантерз» со счетом 3:5 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей. 33-летний россиянин достиг отметки 500 (165+335) очков в составе клуба, ему для этого понадобилось 384 матча. Панарин по этому показателю побил клубный рекорд Марка Мессье, который набрал 500 очков в составе «Рейнджерс» за 406 игр.
Панарин занимает 14-е место в списке лучших бомбардиров «Рейнджерс», рекордсменом является Род Жильбер (1021).
В этом матче ворота обеих команд защищали российские голкиперы — Сергей Бобровский отразил 33 броска из 36, Игорь Шестеркин — 21 из 25.
«Нью-Йорк Рейнджерс», который прошлом сезоне дошел до полуфинала плей-офф, потерпел уже 15 поражений в 19 последних матчах. Команда занимает последнее место в Столичном дивизионе, набрав 33 очка в 36 встречах.
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