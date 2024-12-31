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Панарин набрал 500-е очко в составе «Рейнджерс» и побил клубный рекорд

Панарин набрал 500-е очко в «Рейнджерс» и побил клубный рекорд в НХЛ
Российский форвард отметился голевой передачей, которая не помогла «Рейнджерс» избежать поражения в матче с «Флоридой»
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Luke Hales / Getty Images)

«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Флориде Пантерз» со счетом 3:5 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей. 33-летний россиянин достиг отметки 500 (165+335) очков в составе клуба, ему для этого понадобилось 384 матча. Панарин по этому показателю побил клубный рекорд Марка Мессье, который набрал 500 очков в составе «Рейнджерс» за 406 игр.

Панарин занимает 14-е место в списке лучших бомбардиров «Рейнджерс», рекордсменом является Род Жильбер (1021).

В этом матче ворота обеих команд защищали российские голкиперы — Сергей Бобровский отразил 33 броска из 36, Игорь Шестеркин — 21 из 25.

«Нью-Йорк Рейнджерс», который прошлом сезоне дошел до полуфинала плей-офф, потерпел уже 15 поражений в 19 последних матчах. Команда занимает последнее место в Столичном дивизионе, набрав 33 очка в 36 встречах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Артемий Панарин Нью-Йорк Рейнджерс
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