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Малкин пропустил матч «Питтсбурга» впервые с 2022 года

Малкин пропустил матч «Питтсбурга» в НХЛ впервые с 2022 года
Российский форвард получил травму «верхней части тела». «Питтсбург» без Малкина проиграл «Коламбусу», россиянин Дмитрий Воронков оформил четвертый дубль в сезоне НХЛ
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс» из-за травмы.

Пресс-служба «Питтсбурга» сообщила, что у 38-летнего Малкина травма «верхней части тела» и он вернется в строй со дня на день.

Малкин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ впервые с сезона 2021/22. «Питтсбург» уступил «Коламбусу» со счетом 4:3 по буллитам.

В нынешнем сезоне Малкин, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, провел 41 матч и набрал 32 (8+24) очка.

В игре с «Питтсбургом» дубль сделал российский форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков, а его одноклубник Кирилл Марченко отметился двумя результативными передачами. У Воронкова уже 17 шайб в текущем сезоне, этот дубль стал для него четвертым в нынешнем сезоне.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
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