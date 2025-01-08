Малкин пропустил матч «Питтсбурга» впервые с 2022 года
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс» из-за травмы.
Пресс-служба «Питтсбурга» сообщила, что у 38-летнего Малкина травма «верхней части тела» и он вернется в строй со дня на день.
Малкин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ впервые с сезона 2021/22. «Питтсбург» уступил «Коламбусу» со счетом 4:3 по буллитам.
В нынешнем сезоне Малкин, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, провел 41 матч и набрал 32 (8+24) очка.
В игре с «Питтсбургом» дубль сделал российский форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков, а его одноклубник Кирилл Марченко отметился двумя результативными передачами. У Воронкова уже 17 шайб в текущем сезоне, этот дубль стал для него четвертым в нынешнем сезоне.
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