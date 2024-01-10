Российским керлингистам продлили отстранение от международных турниров

Санкции продлены до конца сезона из-за «опасений», что возвращение россиян и белорусов нарушит целостность соревнований

Фото: Kenjiro Matsuo / AFLO / Global Look Press

Совет Всемирной федерации керлинга (WСF) продлил отстранение российских спортсменов до конца сезона 2023/24, сообщается на сайте организации.

Санкции к россиянам и белорусам действовали до 31 декабря. В WСF заявили о «сохраняющихся опасениях, что их участие может нанести ущерб целостности соревнований из-за конфликта на Украине».

Керлингисты двух стран отстранены с марта 2022 года.

МОК в марте прошлого года рекомендовал допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий, но федерации по зимним видам спорта пока этого не сделали.

На Олимпиаде в Пекине мужская команда России заняла восьмое место, женская — последнее, десятое, а в миксте российские спортсмены не участвовали.