МОК подтвердил пропуск россиянами юношеской Олимпиады в Корее
Никто из российских или белорусских спортсменов не квалифицировался на зимние юношеские Олимпийские игры, которые стартуют 19 января в корейской провинции Канвондо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.
На Играх в Корее разыграют 81 комплект наград в 15 видах спорта.
Международные федерации по зимним видам спорта пока не допустили россиян и белорусов на свои соревнования, несмотря на рекомендации МОК разрешить их участие на строгих условиях нейтрального статуса в индивидуальных дисциплинах.
Предыдущую зимнюю Олимпиаду, которая прошла в 2020 году в Швейцарии, выиграли российские спортсмены — они завоевали 10 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград. Еще три золота россияне завоевали в смешанных командных соревнованиях по конькобежному спорту, хоккею 3х3 и фигурному катанию. Всего Россию представляли более ста спортсменов.
В декабре МОК разрешил россиянам и белорусам выступить на летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, признав, что поехать на Игры сможет очень мало россиян.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря призвал проанализировать условия МОК и принять «взвешенное решение» по поездке в Париж.
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