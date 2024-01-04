 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

МОК подтвердил пропуск россиянами юношеской Олимпиады в Корее

МОК: ни один россиянин не поедет на юношескую Олимпиаду в Корее
Игры стартуют 19 января. Российских спортсменов в зимних видах спорта пока не вернули на международные соревнования. В 2020 году юношескую Олимпиаду выиграла сборная России
Фото: Yao Qilin / XinHua / Global Look Press
Фото: Yao Qilin / XinHua / Global Look Press

Никто из российских или белорусских спортсменов не квалифицировался на зимние юношеские Олимпийские игры, которые стартуют 19 января в корейской провинции Канвондо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

На Играх в Корее разыграют 81 комплект наград в 15 видах спорта.

Международные федерации по зимним видам спорта пока не допустили россиян и белорусов на свои соревнования, несмотря на рекомендации МОК разрешить их участие на строгих условиях нейтрального статуса в индивидуальных дисциплинах.

Предыдущую зимнюю Олимпиаду, которая прошла в 2020 году в Швейцарии, выиграли российские спортсмены — они завоевали 10 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград. Еще три золота россияне завоевали в смешанных командных соревнованиях по конькобежному спорту, хоккею 3х3 и фигурному катанию. Всего Россию представляли более ста спортсменов.

В ОКР обвинили МОК в кампании по «нейтрализации» российских спортсменов
Спорт
Станислав Поздняков

В декабре МОК разрешил россиянам и белорусам выступить на летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, признав, что поехать на Игры сможет очень мало россиян.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря призвал проанализировать условия МОК и принять «взвешенное решение» по поездке в Париж.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
МОК
Материалы по теме
Бах призвал Украину не наказывать своих спортсменов бойкотом Олимпиады
Спорт
Экс-министр спорта заявил, что МОК будет извиняться перед Россией
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
ЦАХАЛ сообщила об убийстве командира «Исламского джихада» в Газе Политика, 20:06
Шведские хоккеисты впервые за шесть лет вышли в финал молодежного ЧМ Спорт, 19:52
МОК подтвердил пропуск россиянами юношеской Олимпиады в Корее Спорт, 19:51
Экс-председатель бундестага призвал проверить возможность запрета АдГ Политика, 19:44
Минобороны сообщило о сбитой над Липецкой областью ракете С-200 Политика, 19:34
ESPN оценил шансы Овечкина выиграть Кубок Стэнли в 0,1% Спорт, 19:10
Один человек погиб в результате стрельбы в американской школе Общество, 19:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Белгородской области на мине подорвался экскаватор Политика, 19:03
На Южно-Уральской железной дороге задержали шесть поездов Общество, 18:57
Цукерберг за два месяца продал акции Meta на $428 млн Бизнес, 18:35
Агент Радулова опроверг завершение карьеры хоккеистом в этом году Спорт, 18:21
Украина внесла производителя крабовых палочек в «спонсоры войны» Политика, 18:11
Минобороны сообщило об уничтожении над Крымом десяти украинских ракет Политика, 18:01
«Зенит» объявил о переходе 17-летнего бразильца Педро Спорт, 17:59