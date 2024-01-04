МОК подтвердил пропуск россиянами юношеской Олимпиады в Корее

МОК: ни один россиянин не поедет на юношескую Олимпиаду в Корее

Игры стартуют 19 января. Российских спортсменов в зимних видах спорта пока не вернули на международные соревнования. В 2020 году юношескую Олимпиаду выиграла сборная России

Фото: Yao Qilin / XinHua / Global Look Press

Никто из российских или белорусских спортсменов не квалифицировался на зимние юношеские Олимпийские игры, которые стартуют 19 января в корейской провинции Канвондо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

На Играх в Корее разыграют 81 комплект наград в 15 видах спорта.

Международные федерации по зимним видам спорта пока не допустили россиян и белорусов на свои соревнования, несмотря на рекомендации МОК разрешить их участие на строгих условиях нейтрального статуса в индивидуальных дисциплинах.

Предыдущую зимнюю Олимпиаду, которая прошла в 2020 году в Швейцарии, выиграли российские спортсмены — они завоевали 10 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград. Еще три золота россияне завоевали в смешанных командных соревнованиях по конькобежному спорту, хоккею 3х3 и фигурному катанию. Всего Россию представляли более ста спортсменов.

В декабре МОК разрешил россиянам и белорусам выступить на летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, признав, что поехать на Игры сможет очень мало россиян.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря призвал проанализировать условия МОК и принять «взвешенное решение» по поездке в Париж.