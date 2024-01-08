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Клуб НХЛ «Торонто» заключил рекордный контракт с лучшим бомбардиром

«Торонто» заключил рекордный контракт с лучшим бомбардиром Нюландером
Вильям Нюландер, пятый бомбардир НХЛ в этом сезоне, будет играть в «Торонто» еще восемь лет, получая в среднем $11,5 млн
Вильям Нюландер
Вильям Нюландер (Фото: Kiyoshi Mio / USA TODAY Sports / Reuters)

Клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» объявил о продлении контракта с шведским форвардом Вильямом Нюландером на восемь лет.

Как отмечает AP, общая сумма контракта в $92 млн является крупнейшей в истории клуба. Соглашение подразумевает запрет на обмены.

На счету 27-летнего шведа 21 гол и 33 передачи в 37 матчах сезона, он делит пятое место в списке лучших бомбардиров с Коннором Макдэвидом и занимает седьмое место по числу передач.

Швед в этом сезоне установил рекорд клуба по продолжительности результативной серии на старте чемпионата — 17 игр, 27 очков.

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Нюландер играет за «Торонто» с 2016 года, клуб выбрал его под общим восьмым номером на драфте в 2014-м.

В составе сборной Швеции форвард выиграл чемпионат мира 2017 года.

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«Торонто» идет на пятом месте в Восточной конференции НХЛ.

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Анна Сатдинова
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