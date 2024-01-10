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Андрей Тихонов возглавил первый клуб Олега Романцева

Андрей Тихонов вернулся в красноярский «Енисей»
Андрей Тихонов уже возглавлял «Енисей» в 2016–2017 годах, тогда команда заняла третье место в ФНЛ, но не смогла пробиться в РПЛ через стыковые матчи. В этом сезоне клуб идет на десятом месте в Первой лиге
Андрей Тихонов
Андрей Тихонов (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Красноярский «Енисей» объявил о назначении главным тренером 53-летнего Андрея Тихонова.

Тренер уже работал в клубе в сезоне 2016/17, под его руководством команда стала третьей в ФНЛ (второй по силе дивизион российского футбола), а в стыковых матчах уступила тульскому «Арсеналу».

Также Тихонов в разные годы работал в «Спартаке», «Крыльях Советов» и «Краснодаре». Его последним клубом была «Астана» в 2020–2021 годах.

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«Енисей» занимает десятое место в Первой лиге. В 1970–1990 годах команда называлась «Автомобилист». Именно в ней карьеру игрока начинал Олег Романцев, под руководством которого Тихонов заиграл в «Спартаке».

Тихонов — восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка страны со «Спартаком», за который он играл в 1992–2000 годах, а также в 2011-м.

На счету Тихонова 29 матчей и один гол за сборную России.

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Футбол Андрей Тихонов
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