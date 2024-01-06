Тренера сборной Бразилии уволили спустя полгода после назначения
Исполнявший обязанности главного тренера сборной Бразилии по футболу Фернандо Диниз уволен, сообщил портал Globo.
Решение принято главой Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес.
49-летнего специалиста назначили на пост главного тренера в июле 2023 года. Контракт был заключен на один год. Диниз совмещал посты главного тренера национальной команды и бразильского «Флуминенсе», с которым специалист в 2023 году стал победителем Кубка Либертадорес и дошел до финала клубного чемпионата мира.
Под руководством Диниза с июля сборная Бразилии провела шесть матчей в рамках отборочного тура чемпионата мира 2026 года, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и три раза потерпела поражения. Бразильская сборная идет на четырехматчевой безвыигрышной серии.
В июле 2023 года глава CBF Эднальдо Родригес объявил, что главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года. Однако AS отмечает, что никакого контракта с CBF итальянец не подписывал. В конце декабря Анчелотти продлил соглашение с испанским клубом до 2026 года.