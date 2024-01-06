Тренера сборной Бразилии уволили спустя полгода после назначения

Фернандо Диниз возглавил сборную Бразилии в июле 2023 года. Под его руководством национальная команда уступила в трех из шести матчей

Фернандо Диниз (Фото: Buda Mendes/Getty Images)

Исполнявший обязанности главного тренера сборной Бразилии по футболу Фернандо Диниз уволен, сообщил портал Globo.

Решение принято главой Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес.

49-летнего специалиста назначили на пост главного тренера в июле 2023 года. Контракт был заключен на один год. Диниз совмещал посты главного тренера национальной команды и бразильского «Флуминенсе», с которым специалист в 2023 году стал победителем Кубка Либертадорес и дошел до финала клубного чемпионата мира.

Под руководством Диниза с июля сборная Бразилии провела шесть матчей в рамках отборочного тура чемпионата мира 2026 года, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и три раза потерпела поражения. Бразильская сборная идет на четырехматчевой безвыигрышной серии.

В июле 2023 года глава CBF Эднальдо Родригес объявил, что главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года. Однако AS отмечает, что никакого контракта с CBF итальянец не подписывал. В конце декабря Анчелотти продлил соглашение с испанским клубом до 2026 года.