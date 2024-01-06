 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

Тренера сборной Бразилии уволили спустя полгода после назначения

Главного тренера сборной Бразилии Диниза уволили спустя полгода после назначения
Фернандо Диниз возглавил сборную Бразилии в июле 2023 года. Под его руководством национальная команда уступила в трех из шести матчей
Фернандо Диниз
Фернандо Диниз (Фото: Buda Mendes/Getty Images)

Исполнявший обязанности главного тренера сборной Бразилии по футболу Фернандо Диниз уволен, сообщил портал Globo.

Решение принято главой Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес.

Relovo узнал, что Анчелотти продлил контракт с «Реалом»
Спорт
Карло Анчелотти

49-летнего специалиста назначили на пост главного тренера в июле 2023 года. Контракт был заключен на один год. Диниз совмещал посты главного тренера национальной команды и бразильского «Флуминенсе», с которым специалист в 2023 году стал победителем Кубка Либертадорес и дошел до финала клубного чемпионата мира.

Под руководством Диниза с июля сборная Бразилии провела шесть матчей в рамках отборочного тура чемпионата мира 2026 года, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и три раза потерпела поражения. Бразильская сборная идет на четырехматчевой безвыигрышной серии.

В июле 2023 года глава CBF Эднальдо Родригес объявил, что главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года. Однако AS отмечает, что никакого контракта с CBF итальянец не подписывал. В конце декабря Анчелотти продлил соглашение с испанским клубом до 2026 года.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Бразилия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Рублев вышел в финал турнира ATP в Гонконге Спорт, 15:15
В Дарданеллах у шедшего в Новороссийск танкера сломался двигатель Бизнес, 15:13
«Мобилизация» стала словом года на Украине Общество, 15:01
Глава Подольска заявил о стабилизации ситуации с отоплением в Климовске Общество, 14:48
Тренера сборной Бразилии уволили спустя полгода после назначения Спорт, 14:32
Минобороны сообщило о шести отраженных атаках ВСУ Политика, 14:07
Число жертв землетрясения в Японии достигло 126 Общество, 13:41
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В США потребовали запретить полиции «цифровой розыск» через Google Общество, 13:30
Экс-чемпион UFC Нганну и Джошуа проведут боксерский поединок Спорт, 13:11
Ученик Меня священник Лапшин ответил на сообщения о своем отстранении Общество, 12:53
В Подольске ввели локальный режим ЧС из-за отсутствия отопления Общество, 12:17
Как технологии воруют наше время и что с этим делать Социальная экономика, 12:00
«Реал» провел самый продолжительный матч в истории баскетбольной Евролиги Спорт, 11:59
В Харьковской области прогремели взрывы Политика, 11:51