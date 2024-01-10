Фигуристы Метелкина и Берулава выиграли короткую программу на ЧЕ
Выступающий за Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава заняли первое место в короткой программе спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в литовском Каунасе.
Дуэт набрал 71,30 балла. Вторым идет немецкий дуэт Минерва Хазе / Никита Володин (69,63), третье место у итальянцев Лукреции Беккари и Маттео Гуаризе (67,05).
Метелкина родилась во Владимире, Берулава — уроженец Москвы, пара тренируется в Перми. Володин родом из Ленинградской области.
Произвольную программу пары представят 11 января.
Российские фигуристы пропускают второй чемпионат Европы подряд из-за санкций международной федерации (ISU).
На чемпионате России в декабре дуэт Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова занял восьмое место в короткой программе с результатом 71,47 балла.