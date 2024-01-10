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Фигуристы Метелкина и Берулава выиграли короткую программу на ЧЕ

Грузинские фигуристы Метелкина и Берулава выиграли короткую программу на ЧЕ
Анастасия Метелкина и Лука Берулава получили за короткую программу 71,30 балла — меньше, чем восьмая пара на чемпионате России. Российские фигуристы не принимают участия в турнире в Каунасе из-за отстранения
Анастасия Метелкина и Лука Берулава
Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Выступающий за Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава заняли первое место в короткой программе спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в литовском Каунасе.

Дуэт набрал 71,30 балла. Вторым идет немецкий дуэт Минерва Хазе / Никита Володин (69,63), третье место у итальянцев Лукреции Беккари и Маттео Гуаризе (67,05).

Метелкина родилась во Владимире, Берулава — уроженец Москвы, пара тренируется в Перми. Володин родом из Ленинградской области.

Произвольную программу пары представят 11 января.

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Российские фигуристы пропускают второй чемпионат Европы подряд из-за санкций международной федерации (ISU). 

На чемпионате России в декабре дуэт Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова занял восьмое место в короткой программе с результатом 71,47 балла.

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