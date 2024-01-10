Песков назвал Костомарова примером абсолютной силы воли

Использующий протезы Роман Костомаров в декабре смог исполнить с Татьяной Навкой фрагмент из олимпийской программы «Кармен». Дмитрий Песков считает, что фигурист с такой силой воли будет примером для многих

Роман Костомаров (Фото: Igor Kharitonov / AiF / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил «Спорт-Экспрессу», что считает олимпийского чемпиона Романа Костомарова, проходящего реабилитацию после потери стоп и ампутаций на кистях, примером для многих людей.

Костомаров из-за вызванной гриппом пневмонии и ее осложнений в 2023 году провел почти шесть месяцев в «Коммунарке». Фигурист использует протезы и регулярно публикует видеозаписи о своем восстановлении: как тренируется, плавает, пытается играть в теннис, водить машину и так далее.

17 декабря на юбилейном шоу Ильи Авербуха Костомаров впервые вышел на лед на коньках и исполнил фрагмент из олимпийского номера «Кармен» с Татьяной Навкой, супругой Пескова.

На вопрос, является ли Костомаров примером, Песков ответил: «Конечно! Это пример абсолютной силы воли! Пример важный для многих ребят сейчас!»

В декабре ВЦИОМ сообщил, что россияне назвали Костомарова спортсменом года.

Костомаров в паре с Навкой, помимо золота Игр-2006, выиграл два чемпионата мира и три чемпионата Европы в танцах на льду.