Песков назвал Костомарова примером абсолютной силы воли
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил «Спорт-Экспрессу», что считает олимпийского чемпиона Романа Костомарова, проходящего реабилитацию после потери стоп и ампутаций на кистях, примером для многих людей.
Костомаров из-за вызванной гриппом пневмонии и ее осложнений в 2023 году провел почти шесть месяцев в «Коммунарке». Фигурист использует протезы и регулярно публикует видеозаписи о своем восстановлении: как тренируется, плавает, пытается играть в теннис, водить машину и так далее.
17 декабря на юбилейном шоу Ильи Авербуха Костомаров впервые вышел на лед на коньках и исполнил фрагмент из олимпийского номера «Кармен» с Татьяной Навкой, супругой Пескова.
На вопрос, является ли Костомаров примером, Песков ответил: «Конечно! Это пример абсолютной силы воли! Пример важный для многих ребят сейчас!»
В декабре ВЦИОМ сообщил, что россияне назвали Костомарова спортсменом года.
Костомаров в паре с Навкой, помимо золота Игр-2006, выиграл два чемпионата мира и три чемпионата Европы в танцах на льду.