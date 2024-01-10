Один из лидеров КХЛ выиграл матч после отмены двух голов у соперника

Матч во Владивостоке завершился со счетом 1:2. «Адмирал» дважды забил с нарушением правил, а победная шайба «Авангарда» была заброшена в ворота, которые в этот момент падали на голкипера

Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Владивостокский «Адмирал» потерпел шестое поражение подряд в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ, уступив дома омскому «Авангарду».

Игра во Владивостоке завершилась со счетом 1:2.

У хозяев забил Александр Шевченко (на 60-й минуте), у омичей — Райан Спунер (8) и Валентин Пьянов (27).

В концовке первого периода капитан «Адмирала» Алексей Соловьев забил из положения вне игры. На 42-й минуте арбитры после видеопросмотра отменили еще один гол хозяев из-за блокировки вратаря.

При этом победный гол Пьянова был забит в ворота, которые в этот момент падали на вратаря.

«Авангард» одержал четвертую победу в пяти матчах, впервые с 2020 года завершив игру с «Адмиралом» в основное время.

«Адмирал» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, «Авангард» идет на втором месте.

В параллельном матче новосибирская «Сибирь» победила хабаровский «Амур» — 4:1.