ЦСКА разгромил «Торпедо» и впервые в сезоне КХЛ одержал четыре победы подряд

ЦСКА забросил клубу Ларионова семь шайб в матче КХЛ

Встреча против нижегородского «Торпедо» завершилась со счетом 7:2. Хет-трик сделал форвард Сергей Плотников

Сергей Плотников (в центре) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Московский ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Сергей Плотников (20, 27, 36-я минуты), также отличились Андрей Светлаков (6), Константин Окулов (10), Кирилл Долженков (11) и Виталий Абрамов (55). У проигравших шайбу забросил Владислав Фирстов (52, 60).

Армейцы выиграли четвертый матч в КХЛ подряд, это случилось с командой впервые в нынешнем сезоне.

В следующем матче ЦСКА 11 января примет московское «Динамо», подопечные Игоря Ларионова в тот же день в гостях сыграют с минским «Динамо».

Другие результаты дня:

«Лада» (Тольятти) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4;

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«Динамо» (Москва) — «Сочи» — 5:1;

«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 1:0 Б.