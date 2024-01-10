«Локомотив» купил Салтыкова у «Крыльев Советов» и отдал его обратно в аренду

«Локомотив» купил игрока и отдал его в аренду прежнему клубу

Никита Салтыков в сентябре играл в матчах с олимпийской сборной Египта. На счету 19-летнего футболиста четыре гола в 21 матче сезона за «Крылья Советов», он доиграет чемпионат в аренде в самарском клубе

Никита Салтыков (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

«Локомотив» объявил о заключении контракта с 19-летним игроком молодежной сборной России Никитой Салтыковым. Выступавший за «Крылья Советов» полузащитник останется в самарском клубе до конца сезона в аренде.

Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до января 2028 года.

Салтыков, воспитанник академии «Чертаново», стал игроком «Крыльев Советов» в феврале 2022 года, но сразу отправился в аренду — сначала в петербургскую «Звезду», потом в тольяттинский «Акрон».

В июле футболист дебютировал за самарскую команду и в общей сложности забил четыре гола в 21 матче.

В сентябре Салтыков в составе российской молодежки принял участие в двух матчах с олимпийской сборной Египта (до 23 лет) — 1:1, 1:2. Ранее полузащитник вызывался в юношеские сборные России разных возрастов.

«Локомотив» после 18 туров занимает четвертое место в РПЛ, «Крылья Советов» — шестое.